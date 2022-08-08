В Тюмени замначальника УФСИН пойдет под суд за взятки

Бывшего заместителя начальника УФСИН будут судить в Тюмени за взятки и покровительство в особо крупном размере. Установлено, что в течение двух лет, с 2016 по 2018 годы, экс-силовик получал денежные вознаграждения от коммерческой структуры и способствовал заключению с ними госконтрактов по наиболее высоким ценам.

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