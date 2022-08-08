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В Тюмени замначальника УФСИН пойдет под суд за взятки

8 августа 04:04
Фото: СУ СКР по Тюменской области
Бывшего заместителя начальника УФСИН будут судить в Тюмени за взятки и покровительство в особо крупном размере. Установлено, что в течение двух лет, с 2016 по 2018 годы, экс-силовик получал денежные вознаграждения от коммерческой структуры и способствовал заключению с ними госконтрактов по наиболее высоким ценам.
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Суд

В настоящее время бывший замначальника УФСИН находится под домашним арестом. На его имущество также наложен арест. Проведена проверка документации, подтверждающей факт взяточничества, по делу допрошено более 100 человек.

Расследование уголовного дела закончено. Судебное заседание состоится в ближайшее время, сообщили в СУ СК России по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени наказание в виде 3 миллионов рублей штрафа назначили бывшему топ-менеджеру «РН-Уватнефтегаз». Замначальника управления капстроительства признали виновным в коррупции.

#Новости#УФСИН#Взятки#Суд#Валентина Бурнашева#Общество
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