В Тюмени похолодает к концу недели

Новая рабочая неделя в Тюмени будет жаркой. Небольшое понижение температуры воздуха ожидается только в выходные дни. По прогнозам метеорологов, в понедельник столбики термометров в темное время суток поднимутся до +15 +17 градусов, а в дневные часы до +26 + 27. Осадки маловероятны, но будет облачно с прояснениями.

Во вторник, 9 августа, тюменцев ждет солнечный день и +17 +19 градусов ночью, до +26 +27 днем. В среду малооблачная погода сохранится. Столбики термометров в этот день покажут +15 +17 градусов в ночные часы, к полудню воздух прогреется до +26 +27. Скорость ветра составит 1,7 метров в секунду. В четверг и пятницу, 11 и 12 августа, ожидается переменная облачность и +17 +19 градусов в темное время суток, +24 +27 днем. В субботу в областную столицу придет прохлада. Ночью термометры покажут +14 +16 градусов, максимальная температура воздуха днем составит +23 +24. В воскресенье, по прогнозам синоптиков, термометры покажут +12 +13 градусов в вечернее время и +19 +21 днем. День пройдет без осадков.