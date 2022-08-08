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В Тюмени осудили мужчину за истязание сожительницы дверью

8 августа 11:27
Фото: 1Mi
Был вынесен приговор по делу мужчины, который обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Во время угроз он использовал дверь как оружие. Обвиняемый получил 1,5 года условно. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной судебной системы.

Суд установил, что в апреле этого года Андрей Балашов поругался со своей сожительницей. Он ударил ее по лицу, после чего 5 минут удерживал руку женщины между межкомнатной дверью и дверным косяком. У потерпевшей закрытый перелом правой лучевой кости. В момент истязаний Балашов был пьян.

На суде подсудимый вину признал. Дело рассматривали в особом порядке. Он ранее не судим и не состоит на учете у нарколога и психиатра. по месту жительства ему дали посредственную характеристику.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, условно, с испытательным сроком в 1 год.

Ранее «Наш город» писал об Анастасии Сергеевой, которая обвинялась в тайном хищении у опекаемых более 5 миллионов рублей и их истязании. Женщине дали 5 лет колонии общего режима.

#Новости#Причинение тяжкого вреда здоровью#Побои#Мелиса Учунджю#Происшествия
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