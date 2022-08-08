В Тюмени осудили мужчину за истязание сожительницы дверью

Суд установил, что в апреле этого года Андрей Балашов поругался со своей сожительницей. Он ударил ее по лицу, после чего 5 минут удерживал руку женщины между межкомнатной дверью и дверным косяком. У потерпевшей закрытый перелом правой лучевой кости. В момент истязаний Балашов был пьян.