В Тюмени около озера Цимлянское продается крупный коттедж за 100 млн рублей

Трёхэтажное строение продаётся с 15 июля и собрало на сайте объявлений уже 13 000 просмотров. Вместе с домом владельцы получат большой земельный участок на 19 соток. Здание расположено на улице Урожайной в частном секторе областной столицы. В восьми комнатах выполнен евроремонт. Вся мебель новая и тоже входит в стоимость здания.