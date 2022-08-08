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В Тюмени около озера Цимлянское продается крупный коттедж за 100 млн рублей

8 августа 15:24
Фото: avito.ru
По данным Avito, в Тюмени около озера Цимлянское продаётся коттедж за 100 млн рублей. Здание имеет площадь в 1 100 «квадратов». Новым владельцам достанется SPA-центр, джакузи, библиотека, бильярдная, теплица, овощехранилище, спортзал.

Трёхэтажное строение продаётся с 15 июля и собрало на сайте объявлений уже 13 000 просмотров. Вместе с домом владельцы получат большой земельный участок на 19 соток. Здание расположено на улице Урожайной в частном секторе областной столицы. В восьми комнатах выполнен евроремонт. Вся мебель новая и тоже входит в стоимость здания.

«В 300-х метрах шикарный лесопарк с двумя базами отдыха. В зимнее время ледовый каток, лыжная освещенная трасса. В 200-х метрах от дома озеро, пляж»,сообщается в объявлении на Avito.

Есть отдельное помещение для подсобных рабочих и ухоженный сад. Стоимость квадратного метра около 91 000 рублей. В этом же районе Тюмени продаются дорогие дома от 35 до 65 млн рублей.

Ранее «Наш город» сообщил, что в текущем году за счёт бюджетных средств в Тюменской области снесут 130 аварийных многоквартирных домов. По состоянию на 5 августа ликвидировано 66 из них, тюменцы получили компенсации или новые квартиры.

В оставшихся 64-х проводятся следующие мероприятия: 11 объектов переданы подрядным организациям для выполнения работ по сносу; 5 объектов отключаются от наружных сетей ресурсоснабжающими организациями; 48 многоквартирных домов проходят процедуру по обеспечению жилищных прав граждан.

Снесены в течение 2022 года (на 5 августа): ул. Береговая, 70а, 103а, 117а, 297а, ул. К. Заслонова, 13, ул. Шишкова, 12, 44, ул. Казанская, 23, ул. Шебалдина, 5, 7, ул. Изумрудная, 2, 3, 4, 7, 12, 14, 17, 18, ул. Рябиновая, 55, ул. Сахалинская, 19, 21, ул. Холодильная, 28, ул. Ушакова, 60, ул. Димитрова, 32а, 36, ул. Интернациональная, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 159, ул. Большая Заречная, 6, 84а, ул. Менжинского, 22, ул. Луговая, 16, ул. Губкина, 21, 22а, 22б, ул. Клары Цеткин, 25, ул. Запольная, 17, ул. Актюбинская, 4, ул. Полевая, 121, ул. Волгоградская, 41, 46, ул. С. Лазо, 8, 10, ул. Заозёрная, 76, ул. Карагандинская, 21, 27, ул. Октябрьская, 9, 16а, ул. Ямская, 48, 48а, ул. Мельзаводская, 64, ул. Семипалатинская, 54, ул. Кулибина, 17, ул. Локомотивная, 28, ул. Розы Люксембург, 17, ул. Ермака, 1, ул. Причальная, 2, ул. Целиноградская, 21, ул. Иркутская, 27, ул. Болотникова, 44, мкр. Лесной, 14, пер. 7-й Степной, 47.

Переданы подрядчику для сноса: ул. Губкина, 18, ул. Садовая, 39, ул. Черепанова, 66, ул. Полевая, 93, ул. Актюбинская, 9, ул. Карагандинская, 17, ул. Мельзаводская, 16, ул. Шебалдина, 9, корпус 1, ул. Елизарова, 3, ул. Целиноградская, 23, ул. Липецкая, 26.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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