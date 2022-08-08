В Тюмени на две недели закроют для проезда одну из городских улиц

Ранее «Наш Город» писал, что с сегодняшнего дня в областной столице закрыты для автомобилистов улицы Смоленская и Камышинская. Ограничения будут действовать до 22 сентября. Они обусловлены проведением работ по сносу знаменитого в городе долгостроя на Герцена — Камышинской. Демонтаж здания был начат еще в 2021 году.
Напомним, данный долгострой является одним из самых старых в областной столице. Строительство дома было начато 22 года назад. Однако в 2013 году так и недостроенное здание было признано аварийным. Еще через шесть лет дом попал в список самовольно-возведенных строений.