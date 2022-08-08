В Тюмени девушка прячется от насильника, суд заставил лечить сына, продлят набережную

Однако в марте 2022 года предприниматель стал преследовать дочь женщины, наносить ей физический вред и угрожать убийством. Он стучался в окна, пытался выбивать двери и постоянно караулил девушку. Редакция направила запросы в правоохранительные органы с просьбой проверить факты угроз и защитить потерпевших, но ответа мы пока не получили. Подробнее о ситуации в материале «Нашего города».