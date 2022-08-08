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В Тюмени девушка прячется от насильника, суд заставил лечить сына, продлят набережную

8 августа 19:02
Фото: 1Mi
Бизнесмен из Нижней Тавды изнасиловал несовершеннолетнюю девушку и преследует ее. 50-летний мужчина угрожает убить ее и себя
Сюжет
Тюмень

В Нижней Тавде предприниматель изнасиловал девушку

К «Нашему городу» обратилась жительница Нижней Тавды. В 2017 году ее дочь изнасиловал местный бизнесмен, а теперь он преследует девушку с целью убить. По словам женщины, она начала замечать неладное, когда у дочери начали появляться деньги и дорогие предметы.

Позже вскрылось, что 50-летний мужчина принуждал несовершеннолетнюю к интимной близости. Мать девушки обратилась в правоохранительные органы и мужчине дали подписку о невыезде. Как рассказывает женщина, предприниматель пришел к ним домой и пожаловался, что от онкологического заболевания умрет спустя полгода. Он попросил дать ему возможность умереть дома и женщина его пожалела.

Однако в марте 2022 года предприниматель стал преследовать дочь женщины, наносить ей физический вред и угрожать убийством. Он стучался в окна, пытался выбивать двери и постоянно караулил девушку. Редакция направила запросы в правоохранительные органы с просьбой проверить факты угроз и защитить потерпевших, но ответа мы пока не получили. Подробнее о ситуации в материале «Нашего города».

В Тюмени планируют продлить набережную

Набережная в областной столице станет еще длиннее к 2025 году, сообщает «Провинция.ру». Эта идея была предложена еще в июне прошлого года, однако отмечается нехватка бюджетных средств.

В проекте описаны парящий мост, пляж и разделение территории на различные зоны. Также идет речь о соединении нежилого сектора с логом реки Тюменки.

Согласно данным источника издания, в 2021 году на содержание и ремонт тюменской набережной власти потратили порядка 111 млн рублей.

Тюменку суд заставил лечить сына

Мать ВИЧ-диссидент не пыталась помочь своему ребенку справиться с заболеванием. Как сообщают в прокуратуре, у тюменки есть вирус иммунодефицита. Тем не менее, работать со своим 2-летним ребенком она не собиралась и тогда в дело вмешались правоохранительные органы.

Ребенок состоит на учете в Центре профилактики и борьбы со СПИД. Женщина всячески игнорирует необходимые сыну обследования и лечение.

Согласно анализам крови, мальчик нерегулярно принимает необходимые препараты. В связи с этим прокурор Калининского округа обратился в суд с требованием обязать маму ребенка заняться лечением сына. Суд встал на сторону прокуратуры и теперь малыш проходит необходимое ему лечение.

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