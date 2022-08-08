В Тюмени девушка прячется от насильника, суд заставил лечить сына, продлят набережную

В Нижней Тавде предприниматель изнасиловал девушку
К «Нашему городу» обратилась жительница Нижней Тавды. В 2017 году ее дочь изнасиловал местный бизнесмен, а теперь он преследует девушку с целью убить. По словам женщины, она начала замечать неладное, когда у дочери начали появляться деньги и дорогие предметы.
Позже вскрылось, что 50-летний мужчина принуждал несовершеннолетнюю к интимной близости. Мать девушки обратилась в правоохранительные органы и мужчине дали подписку о невыезде. Как рассказывает женщина, предприниматель пришел к ним домой и пожаловался, что от онкологического заболевания умрет спустя полгода. Он попросил дать ему возможность умереть дома и женщина его пожалела.
Однако в марте 2022 года предприниматель стал преследовать дочь женщины, наносить ей физический вред и угрожать убийством. Он стучался в окна, пытался выбивать двери и постоянно караулил девушку. Редакция направила запросы в правоохранительные органы с просьбой проверить факты угроз и защитить потерпевших, но ответа мы пока не получили. Подробнее о ситуации в материале «Нашего города».
В Тюмени планируют продлить набережную
Набережная в областной столице станет еще длиннее к 2025 году, сообщает «Провинция.ру». Эта идея была предложена еще в июне прошлого года, однако отмечается нехватка бюджетных средств.
В проекте описаны парящий мост, пляж и разделение территории на различные зоны. Также идет речь о соединении нежилого сектора с логом реки Тюменки.
Согласно данным источника издания, в 2021 году на содержание и ремонт тюменской набережной власти потратили порядка 111 млн рублей.
Тюменку суд заставил лечить сына
Мать ВИЧ-диссидент не пыталась помочь своему ребенку справиться с заболеванием. Как сообщают в прокуратуре, у тюменки есть вирус иммунодефицита. Тем не менее, работать со своим 2-летним ребенком она не собиралась и тогда в дело вмешались правоохранительные органы.
Ребенок состоит на учете в Центре профилактики и борьбы со СПИД. Женщина всячески игнорирует необходимые сыну обследования и лечение.
Согласно анализам крови, мальчик нерегулярно принимает необходимые препараты. В связи с этим прокурор Калининского округа обратился в суд с требованием обязать маму ребенка заняться лечением сына. Суд встал на сторону прокуратуры и теперь малыш проходит необходимое ему лечение.