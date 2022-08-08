В Сочи пройдет премьера «Лебединого озера» с олимпийской чемпионкой Синициной

«Лебединое озеро вот уже более века пленяет сердца поклонников классической музыки по всему миру. Без преувеличения этот балет можно назвать жемчужиной русской классики и эталоном высокого искусства», — говорит Татьяна Навка, генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссер. Навка также добавила, что воплощение данного произведения на льду было ее давней мечтой, к реализации которой фигуристка шла долгие годы.