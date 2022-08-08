В Сочи пройдет премьера «Лебединого озера» с олимпийской чемпионкой Синициной

Татьяна Навка, используя графику, декорации и костюмы, вместе со своей командой создала классический балет П. И. Чайковского на льду в современной интерпретации, пишет kuban.kp.ru. По очереди темную сторону принца, или иными словами его альтер эго, по очереди сыграют 4-кратный чемпион Италии Иван Ригини и бронзовый призер чемпионата Европы Морис Квителашвили. Маргарита Дробязко, многократная чемпионка Литвы, призер чемпионатов мира и Европы, исполнит Черного лебедя Одиллию. В роли Колдуна перед зрителями предстанет Повилас Ванагас.
Шоу представляют как на льду, так и над ним. Артисты летают под куполом арены, акробаты показывают невероятные трюки. Конечно же, в шоу предусмотрены сказочные перевоплощения.
«Лебединое озеро вот уже более века пленяет сердца поклонников классической музыки по всему миру. Без преувеличения этот балет можно назвать жемчужиной русской классики и эталоном высокого искусства», — говорит Татьяна Навка, генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссер. Навка также добавила, что воплощение данного произведения на льду было ее давней мечтой, к реализации которой фигуристка шла долгие годы.
В декабре прошлого года в Москве состоялась грандиозная премьера шоу и вызвала восхищенные отзывы зрителей и любителей фигурного катания. В балете на льду основа «Лебединого озера» — воплощение чувств и эмоций. Эта история напомнит абсолютно всем, что настоящая любовь, вера в чудеса и добро помогают преодолевать любые преграды, а самые искренние желания непременно исполняются.
«Лебединое озеро» П. И. Чайковского — самый известный балет в мире. Детали шоу и информацию о заказе билетов можно получить на официальном сайте navka.show.