УСТЭК реконструирует муниципальную котельную Тюмени в районе Мелиораторов

Напомним, УСТЭК обслуживает более 800 километров тепловых сетей города Тюмени. Для улучшения состояния городской системы теплоснабжения УСТЭК реализует инвестиционную и ремонтную программы за счет средств, заложенных в тариф на тепловую энергию, платы за подключение, а также прочих источников финансирования. Согласно утвержденным программам в 2022 году в Тюмени будут выполнены работы по ремонту сетей и котельных, строительство, реконструкции на более сотни объектах теплоснабжения.