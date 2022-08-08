УСТЭК реконструирует муниципальную котельную Тюмени в районе Мелиораторов

Специалистам предстоит выполнить работы по монтажу инженерных коммуникаций. Ресурсоснабжающая компания поставила задачу завершить реконструкцию котельной до 30 сентября.
«УСТЭК начаты работы по подготовке объектов теплоснабжения к новому отопительному сезону в середине мая. Работы на котельной №25 производятся в соответствии с графиком. После завершения проекта котельная будет работать в полностью автоматическом режиме и обеспечит тепловой энергией более 100 объектов района Мелиораторов»,сообщил технический директор УСТЭК Евгений Мурзин.
Реконструкция котельной проходит в рамках Инвестиционной программы УСТЭК на 2022. В период 2023–2027 годов запланирована реконструкция еще 28 котельных Тюмени.
Напомним, УСТЭК обслуживает более 800 километров тепловых сетей города Тюмени. Для улучшения состояния городской системы теплоснабжения УСТЭК реализует инвестиционную и ремонтную программы за счет средств, заложенных в тариф на тепловую энергию, платы за подключение, а также прочих источников финансирования. Согласно утвержденным программам в 2022 году в Тюмени будут выполнены работы по ремонту сетей и котельных, строительство, реконструкции на более сотни объектах теплоснабжения.