Тюменцы спасали свои машины от пожара около ЖК «Олимпия»

Сегодня произошел пожар в жилом комплексе «Олимпия» на улице Полевой в Тюмени. Загорелась хозяйственная постройка. Около неё горожане парковали свои автомобили, а после появления дыма были вынуждены их спасать.

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