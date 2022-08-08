Тюменцы спасали свои машины от пожара около ЖК «Олимпия»

«Пожар произошел в хозяйственной постройке напротив улицы Полевой. Сообщение о возгорании поступило в 14:15. На месте работали 3 единицы техники и 8 человек личного состава»,объяснили «Нашему Городу» в пресс-службе МЧС по Тюменской области.
Специалисты ликвидировали огонь в 14:30. Информации о пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна. Её предстоит выяснить дознавателям, которые вскоре приступят к работе.
Рядом с этой хозяйственной постройкой местные жители парковали свои автомобили. Как только стал виден дым, владельцы сразу же поспешили отогнать машины на безопасное расстояние.