nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы спасали свои машины от пожара около ЖК «Олимпия»

8 августа 09:47
Фото: «Наш Город»
Сегодня произошел пожар в жилом комплексе «Олимпия» на улице Полевой в Тюмени. Загорелась хозяйственная постройка. Около неё горожане парковали свои автомобили, а после появления дыма были вынуждены их спасать.
Сюжет
Тюмень

«Пожар произошел в хозяйственной постройке напротив улицы Полевой. Сообщение о возгорании поступило в 14:15. На месте работали 3 единицы техники и 8 человек личного состава»,объяснили «Нашему Городу» в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

Фото: «Наш Город»

Специалисты ликвидировали огонь в 14:30. Информации о пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна. Её предстоит выяснить дознавателям, которые вскоре приступят к работе.

Рядом с этой хозяйственной постройкой местные жители парковали свои автомобили. Как только стал виден дым, владельцы сразу же поспешили отогнать машины на безопасное расстояние.

Материалы по теме
В Тюмени на улице Мельникайте в квартире произошел пожарВ Тюмени на улице Фабричной полыхала квартираТюмень накрыл дым от лесных пожаров в Югре
#Новости#Автомобили#Пожар#МЧС#Тюмень#Анна Доронина#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25