Тюменцев возмутил коневод с пони и пивом

«Сегодня с ребёнком гуляла на набережной. Увидела такую картину: девушка с бутылкой пива в руках предлагала услуги проката на пони. Ещё и материлась. Я не имею ничего против этого бизнеса, но неужели нельзя дома выпить?»написала местная жительница в сообществе "ЧС Тюмень".