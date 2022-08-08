nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцев возмутил коневод с пони и пивом

8 августа 05:53
Фото: 1Mi
Жители Тюмени продолжают высказывать свое недовольство по поводу деятельности коневодов. На этот раз горожан возмутил факт распития спиртных напитков на рабочем месте.
Сюжет
Тюмень

«Сегодня с ребёнком гуляла на набережной. Увидела такую картину: девушка с бутылкой пива в руках предлагала услуги проката на пони. Ещё и материлась. Я не имею ничего против этого бизнеса, но неужели нельзя дома выпить?»написала местная жительница в сообществе "ЧС Тюмень".

В комментариях под постом автора горожане отметили, что администрации Тюмени необходимо выделить для организации услуг проката на лошадях и пони определенное место. Только в этом случае в деятельности бизнесменов будет наведен порядок.

«У этого бизнеса должен быть хозяин, следящий за качественным составом сопровождающих животных. И нужна определенная территория для оказания услуг частного извоза», отметила Галина Г.

Ранее «Наш Город» писал, что в июне городская администрация запретила предоставлять услуги извоза на лошадях и пони на территории Цветного бульвара. С того времени коневоды работают в парках, скверах и на набережной.

#Новости#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25