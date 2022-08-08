Тюменцев возмутил коневод с пони и пивом

«Сегодня с ребёнком гуляла на набережной. Увидела такую картину: девушка с бутылкой пива в руках предлагала услуги проката на пони. Ещё и материлась. Я не имею ничего против этого бизнеса, но неужели нельзя дома выпить?»написала местная жительница в сообществе "ЧС Тюмень".
В комментариях под постом автора горожане отметили, что администрации Тюмени необходимо выделить для организации услуг проката на лошадях и пони определенное место. Только в этом случае в деятельности бизнесменов будет наведен порядок.
«У этого бизнеса должен быть хозяин, следящий за качественным составом сопровождающих животных. И нужна определенная территория для оказания услуг частного извоза», отметила Галина Г.
Ранее «Наш Город» писал, что в июне городская администрация запретила предоставлять услуги извоза на лошадях и пони на территории Цветного бульвара. С того времени коневоды работают в парках, скверах и на набережной.