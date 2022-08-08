Тюменская такса-инвалид пошла на поправку и уже пытается бегать

В комментариях под видео тюменцы отметили высокий профессионализм медиков и поблагодарили их за труд.
«Это еще раз доказывает, что нельзя опускать руки. И только тогда будет результат. Пино повезло, она в руках профессионалов своего дела. Спасибо вам за ваш тяжёлый, но упорный труд», написала Лана Я.
Напомним, в начале июля в тюменских социальных сетях была распространена история тюменки, оставившей в ветеринарной клинике больную таксу. У животного выявили болезнь межпозвоночных дисков, из-за которой оказались парализованы задние лапы. Когда хозяйке озвучили данный диагноз и стоимость необходимой операции, она просто развернулась и ушла из учреждения.
При этом такса попыталась пойти за хозяйкой, но из-за болезни это у нее не получилось. В итоге ветврачи приняли решение оставить больное животное в больнице и самостоятельно провести лечение. Пино даже возили в соседний Екатеринбург на МРТ.
Среди горожан равнодушных к истории таксы не было. Тюменцы организовали сбор средств на лечение и корм животному. Всего удалось собрать более 700 тысяч рублей. Денежные средства были направлены в приют, где живут собаки-инвалиды.