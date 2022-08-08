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Тюменская такса-инвалид пошла на поправку и уже пытается бегать

8 августа 07:20
Фото: Ветеринарная клиника "Клевер"
3-летняя такса Пино, брошенная хозяйкой в ветклинике, идет на поправку. Благодаря грамотному лечению, собака уже вполне крепко держится на всех четырех лапах. И даже пытается бегать. Видеоролик с жизнерадостным питомцем на днях опубликовали сотрудники ветклиники, где Пино проходит лечение.
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Тюмень

В комментариях под видео тюменцы отметили высокий профессионализм медиков и поблагодарили их за труд.

«Это еще раз доказывает, что нельзя опускать руки. И только тогда будет результат. Пино повезло, она в руках профессионалов своего дела. Спасибо вам за ваш тяжёлый, но упорный труд», написала Лана Я.

Напомним, в начале июля в тюменских социальных сетях была распространена история тюменки, оставившей в ветеринарной клинике больную таксу. У животного выявили болезнь межпозвоночных дисков, из-за которой оказались парализованы задние лапы. Когда хозяйке озвучили данный диагноз и стоимость необходимой операции, она просто развернулась и ушла из учреждения.

При этом такса попыталась пойти за хозяйкой, но из-за болезни это у нее не получилось. В итоге ветврачи приняли решение оставить больное животное в больнице и самостоятельно провести лечение. Пино даже возили в соседний Екатеринбург на МРТ.

Среди горожан равнодушных к истории таксы не было. Тюменцы организовали сбор средств на лечение и корм животному. Всего удалось собрать более 700 тысяч рублей. Денежные средства были направлены в приют, где живут собаки-инвалиды.

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#Новости#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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