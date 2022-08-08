Тюменец сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу на автодороге Тюмень – Омск в районе Голышманово произошла авария с участием двух грузовиков. Водитель одного из них выехал на встречную полосу движения. Позже выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.