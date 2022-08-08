Тюменец сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Очевидцев происшествия просят обратиться дежурное отделение полка ДПС ГИБДД (улица Одесская, 16) или звонить по номеру телефона: 29-12-10, 29-14-99, 29-14-88.
Также в Тюмени разыскивают еще одного водителя, наехавшего на пешехода в Тюмени в субботу на улице Широтной, 158. ДТП произошло в 13:56. В аварии пострадала девушка. По предварительным данным, виновник аварии управлял серым Renault Logan.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу на автодороге Тюмень – Омск в районе Голышманово произошла авария с участием двух грузовиков. Водитель одного из них выехал на встречную полосу движения. Позже выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.