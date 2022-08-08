nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменец сбил пешехода и скрылся с места происшествия

8 августа 06:38
Фото: ГИБДД Тюменской области
В Тюмени водитель сбил на дороге пешехода и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в воскресенье в 10:19 на улице Домостроителей, 16. В результате аварии 26-летняя жительница областной столицы получила травмы. В настоящее время ГИБДД занимаются поиском нарушителя.
Сюжет
Тюмень

Очевидцев происшествия просят обратиться дежурное отделение полка ДПС ГИБДД (улица Одесская, 16) или звонить по номеру телефона: 29-12-10, 29-14-99, 29-14-88.

Также в Тюмени разыскивают еще одного водителя, наехавшего на пешехода в Тюмени в субботу на улице Широтной, 158. ДТП произошло в 13:56. В аварии пострадала девушка. По предварительным данным, виновник аварии управлял серым Renault Logan.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу на автодороге Тюмень – Омск в районе Голышманово произошла авария с участием двух грузовиков. Водитель одного из них выехал на встречную полосу движения. Позже выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

#Новости#Тюмень#ГИБДД#ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25