Шесть медалей завоевали юные тюменцы с международных спортивных игр

«Этот поединок стал для нас реваншем. Недавно на чемпионате России Даниил Егору проиграл. Поединок был сложным, напряженным. Сумел собраться, сохранить спортивную злость на протяжении всего боя, во всех трех раундах выиграл. Мы болели за него дома, смотрели онлайн-трансляцию. По окончании Даниил мне позвонил первому. Эмоции, конечно, через край. Радость и гордость. Тщательно готовились к играм, были двухнедельные сборы», — поделился наставник Даниила, тренер спортивной школы № 3 Сергей Холявко.