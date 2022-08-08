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Шесть медалей завоевали юные тюменцы с международных спортивных игр

8 августа 13:01
Фото: департамент физической культуры, спорта и допобразования
Международные летние спортивные игры «Дети Азии» прошли во Владивостоке. В соревнованиях приняли участие 1 650 юных атлетов из 26 стран. Тюменскую область в составе сборной УФО представили 22 спортсмена. Домой тюменцы вернулись с шестью медалями, сообщает региональный департамент физической культуры и спорта.

Так, мини-футбольная команда УФО, в состав которой вошли воспитанники МФК «Тюмень» одержала верх над сборной Якутии со счетом 8:4. Лучшим нападающим турнира также признан тюменский спортсмен Валерий Шеховцов.

Также стоит отметить тюменского боксера Даниила Южакова. Впервые наш земляк покорил игры «Дети Азии». Даниил одержал победу в весовой категории 80 кг. В финальном поединке тюменский боксёр, который является неоднократным победителем, призером окружных и российских соревнований, одолел оппонента из Иркутска Егора Бутакова.

«Этот поединок стал для нас реваншем. Недавно на чемпионате России Даниил Егору проиграл. Поединок был сложным, напряженным. Сумел собраться, сохранить спортивную злость на протяжении всего боя, во всех трех раундах выиграл. Мы болели за него дома, смотрели онлайн-трансляцию. По окончании Даниил мне позвонил первому. Эмоции, конечно, через край. Радость и гордость. Тщательно готовились к играм, были двухнедельные сборы», — поделился наставник Даниила, тренер спортивной школы № 3 Сергей Холявко.

Хорошие результаты показали и дзюдоисты Тюменской области — три призовых места. Все спортсмены являются представителями центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» и тренируются под началом Андрея Стенина.

Отметим, одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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