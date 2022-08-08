Сбер объявил о приеме заявок по новой льготной программе инвесткредитования

Программа льготного кредитования предполагает предоставление МСБ финансовых займов по ставке от 3,0 до 4,5 процента годовых, пишет transsibinfo.com. На эти средства российские предприниматели могут реализовывать свои инвестиционные цели, сообщили в Сбере.
Из заявления заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова следует, что установленная условиями новой программы ставка позволит сделать кредитование более доступным для МСБ. Кроме того, это будет еще один стимул для эффективного развития и трансформации российской экономики в сложившихся условиях, подчеркнул официальный представитель Сбера.
В новой программе в пилотном режиме объединили программу, предусматривающую субсидирование ставки в рамках национального проекта «МСП», а также льготное фондирование по программе стимулирования кредитования.
Приоритетными отраслями для реализации программы специалисты Минэкономразвития РФ определили следующие сферы: обрабатывающие производства, переработка сельскохозяйственной продукции, гостиничный бизнес и логистика.