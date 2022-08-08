Сбер объявил о приеме заявок по новой льготной программе инвесткредитования

Из заявления заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова следует, что установленная условиями новой программы ставка позволит сделать кредитование более доступным для МСБ. Кроме того, это будет еще один стимул для эффективного развития и трансформации российской экономики в сложившихся условиях, подчеркнул официальный представитель Сбера.