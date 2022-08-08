Сбер и СЗ «Монтажархитектура» начали сотрудничать в рамках строительства ЖК «Спутник»

Для его строительства клиенту открыта кредитная линия на 538 млн рублей до конца 2025 года. Дом будет введен в эксплуатацию во втором квартале 2023 года.
«Уверен, сотрудничество с тюменским застройщиком „Монтажархитектура“ будет долгим и плодотворным. Мы сразу начали работу по нескольким направлениям: Сбер не только финансирует проект, также через СберМаркетинг мы помогаем в рекламном продвижении нового жилого дома. Кроме того, каждый новосел жилого комплекса „Спутник“ получит в подарок страховку квартиры от Сбербанк Страхование»,объяснил Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
Спутник — трехподъездный жилой дом высотой 16 этажей с отделкой из современных материалов. Квартиры здесь имеют правильную геометрическую форму, близкую к квадрату или прямоугольнику, что позволяет максимально эффективно использовать жилое пространство. Во дворе планируется обустроить места для отдыха, зоны для занятия спортом и детские площадки.
Близость транспортной развязки и развитая дорожная инфраструктура позволяет добраться в нужную часть города как на общественном транспорте, так и на собственном автомобиле.
«Спутник — это отличный вариант для тех, кто устал от суматохи в городе, но при этом желает иметь доступ к инфраструктуре. С одной стороны, рядом с нашим объектом есть школы, детские сады, популярные у жителей магазины, с другой, буквально в нескольких минутах езды — лесопарк имени Гагарина, база отдыха с минеральным источником и озеро Круглое. Мы гордимся этим проектом, и рады, что именно с него начинается наше партнерство со Сбером»,говорит Олег Чиж, директор ООО «СЗ «МонАрх».