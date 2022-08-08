Сбер и СЗ «Монтажархитектура» начали сотрудничать в рамках строительства ЖК «Спутник»

«Спутник — это отличный вариант для тех, кто устал от суматохи в городе, но при этом желает иметь доступ к инфраструктуре. С одной стороны, рядом с нашим объектом есть школы, детские сады, популярные у жителей магазины, с другой, буквально в нескольких минутах езды — лесопарк имени Гагарина, база отдыха с минеральным источником и озеро Круглое. Мы гордимся этим проектом, и рады, что именно с него начинается наше партнерство со Сбером»,говорит Олег Чиж, директор ООО «СЗ «МонАрх».