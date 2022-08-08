КМСП: Для производственных МСП действуют льготные кредиты под 3-4,5% годовых

Ставка по новой программе для среднего бизнеса составит три процента, а для предприятий малого и микробизнеса — четыре с половиной процента, льготный период кредитования — до пяти лет.
Как пишет издание Lenta.RU, предприятия малого и среднего бизнеса смогут направить средства, полученные по новой программе льготного кредитования, на приобретение оборудования, ремонт, запуск новых производств. По словам министра экономики и развития РФ Максима Решетникова, для среднего бизнеса ставка по льготной программе будет составлять три процента, а для предприятий малого и микробизнеса — четыре с половиной процента годовых, при том, что действующая ключевая ставка — 8%. Льготные условия кредитования предусмотрены на срок до пяти лет. При этом срок погашения кредита составляет до десяти лет.
Оператором новой программы льготного кредитования станет Корпорация МСП. Для помощи предпринимателям в структурировании инвестиционных сделок и взаимодействии с кредитно-финансовыми учреждениями КМСП запустит работу специального центра компетенций на цифровой платформе МСП.РФ. Его специалисты будут в том числе помогать с подготовкой документов для получения инвестиционных кредитов.
Запустить новую программу льготного кредитования стало возможным благодаря совмещению двух других: субсидирования процентной ставки «1764» от Минэкономразвития и фондирования (ПСК), которая реализуется Центробанком РФ и Корпорацией МСП. Объем новой льготной программы до конца текущего года составит пятьдесят миллиардов рублей.
Кроме этого, Решетников рассказал о других программах помощи представителям малого и среднего предпринимательства. Со стороны бизнеса повышенный интерес вызывает программа, реализуемая в рамках нацпроекта МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ее донастроили, и после этого доступ к льготному финансированию получили представители малого и микробизнеса. В результате в 2022 году было заключено больше восемнадцати тысяч кредитных договоров на общую сумму свыше ста семидесяти миллиардов рублей. Это на три тысячи больше, чем количество договоров на предоставление кредита, заключенных за 2021 год.
В рамках реализации программы кредитования Банк России и КМСП предоставили 4,3 тысячи кредитов на общую сумму восемьдесят восемь миллиардов рублей. При этом к другому инструменту поддержки бизнеса — «зонтичным» поручительствам — наибольший интерес проявили представители микробизнеса, которым сложно получить залоговое обеспечение. В текущем году по механизму «зонтичных» поручительств бизнес получил пятнадцать тысяч кредитов на общую сумму 135 миллиардов рублей.