КМСП: Для производственных МСП действуют льготные кредиты под 3-4,5% годовых

Кроме этого, Решетников рассказал о других программах помощи представителям малого и среднего предпринимательства. Со стороны бизнеса повышенный интерес вызывает программа, реализуемая в рамках нацпроекта МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ее донастроили, и после этого доступ к льготному финансированию получили представители малого и микробизнеса. В результате в 2022 году было заключено больше восемнадцати тысяч кредитных договоров на общую сумму свыше ста семидесяти миллиардов рублей. Это на три тысячи больше, чем количество договоров на предоставление кредита, заключенных за 2021 год.