Карелии нужно объединиться с Вологодской и Ленинградской областями для защиты озер

Сотрудники Минприроды и Минстроя Карелии заявили, что в регионе нужно построить или реконструировать около 55 канализационных очистных сооружений. Шандалович заявил, что на проектирование и строительно-монтажные требуется свыше 10 млрд рублей. Эта цифра для бюджета Карелии весьма внушительная, и республике нужна поддержка из федеральной казны.