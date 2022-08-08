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Карелии нужно объединиться с Вологодской и Ленинградской областями для защиты озер

8 августа 12:35
Фото: 1Mi
Председатель парламента Республики Карелия Элиссан Шандалович призвал объединить усилия с Вологодской и Ленинградской областями для разработки проекта по сохранению экологии Ладожского и Онежского озер.

О состоянии и использовании ресурсов самых крупных пресных озер Европы говорили на заседании рабочей группы, созданной при Заксобрании Карелии. В группу включили представителей Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН и Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. Об этом информирует karelinform.ru.

Природные характеристики по качеству воды сохраняют глубоководные части указанных водоемов. Тревожнее всего за состояние заливов и губ водоемов. Эксперты Федерального агентства водных ресурсов назвали основными источниками загрязнений промышленные и сельскохозяйственные объекты, сточные воды коммунальной инфраструктуры, сбросы ливневых вод и другое.

Участники заседания обсудили дорожную карту по разработке в республике федерального проекта по сохранению Ладоги и Онеги. В нем будут прописаны мероприятия по возведению инфраструктуры для тщательной очистки сточных вод. Глава Карелии Артур Парфенчиков документ уже одобрил.

Сотрудники Минприроды и Минстроя Карелии заявили, что в регионе нужно построить или реконструировать около 55 канализационных очистных сооружений. Шандалович заявил, что на проектирование и строительно-монтажные требуется свыше 10 млрд рублей. Эта цифра для бюджета Карелии весьма внушительная, и республике нужна поддержка из федеральной казны.

Создание отдельного федерального проекта по сохранению Ладожского и Онежского озер входит в число приоритетных направлений деятельности парламента и правительства Карелии. Идея нашла поддержку у первого заместителя председателя Комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслава Фетисова.

Обоснование проекта по защите крупнейших пресных водоемов Европы готовит Карельский научный центр Российской академии наук.

Добавим, что ранее Ленинградская область предложила провести экологическое оздоровление и защиту Финского залива и Ладожского озера. В этих водоемах много пресноводной рыбы большого промыслового значения. Кроме того, в Ладожском озере живет единственный представитель ластоногих — ладожская кольчатая нерпа.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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