Генпрокуратура проверит начисления ПФР за детей. В Тюмени семьи жаловались на расчеты

Генпрокуратура РФ организовала проверку работы ПФР из-за многочисленных отказов в выплате пособий на ребёнка во всех регионах страны. Поводом послужил случай в Краснодарском крае, там недавно аннулировали 1 048 отказов выплате для детей от 8 до 17 лет.

В ведомстве полагают, что должностные лица допустили техническую ошибку в расчётах и неправильно рассчитали доходы семьи. Из-за этого семьи недополучили социальные выплаты. «Прокурорами установлено, что региональным отделением фонда при рассмотрении заявлений допущена техническая ошибка. Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды»,отметили представители Генпрокуратуры РФ. Похожая ситуация с выплатами на детей от 8 до 17 лет произошла и в Тюменской области. Региональная прокуратура 22 июня сообщала, что в расчётах местного ПФР выявлены «нарушения, в адрес Управляющего отделением внесено представление». В частности неверно определялось недвижимое имущество тюменцев. Материалы по теме Малообеспеченным семьям отказывают в пособии, снос гаражей, затопленная «подземка» У тюменки в МФЦ потеряли справку на выплату детского пособия. Денег до сих пор нет