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Генпрокуратура проверит начисления ПФР за детей. В Тюмени семьи жаловались на расчеты

8 августа 15:52
Фото: 1Mi
Генпрокуратура РФ организовала проверку работы ПФР из-за многочисленных отказов в выплате пособий на ребёнка во всех регионах страны. Поводом послужил случай в Краснодарском крае, там недавно аннулировали 1 048 отказов выплате для детей от 8 до 17 лет.

В ведомстве полагают, что должностные лица допустили техническую ошибку в расчётах и неправильно рассчитали доходы семьи. Из-за этого семьи недополучили социальные выплаты.

«Прокурорами установлено, что региональным отделением фонда при рассмотрении заявлений допущена техническая ошибка. Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды»,отметили представители Генпрокуратуры РФ.

Похожая ситуация с выплатами на детей от 8 до 17 лет произошла и в Тюменской области. Региональная прокуратура 22 июня сообщала, что в расчётах местного ПФР выявлены «нарушения, в адрес Управляющего отделением внесено представление». В частности неверно определялось недвижимое имущество тюменцев.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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