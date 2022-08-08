Генпрокуратура проверит начисления ПФР за детей. В Тюмени семьи жаловались на расчеты

В ведомстве полагают, что должностные лица допустили техническую ошибку в расчётах и неправильно рассчитали доходы семьи. Из-за этого семьи недополучили социальные выплаты.
«Прокурорами установлено, что региональным отделением фонда при рассмотрении заявлений допущена техническая ошибка. Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды»,отметили представители Генпрокуратуры РФ.
Похожая ситуация с выплатами на детей от 8 до 17 лет произошла и в Тюменской области. Региональная прокуратура 22 июня сообщала, что в расчётах местного ПФР выявлены «нарушения, в адрес Управляющего отделением внесено представление». В частности неверно определялось недвижимое имущество тюменцев.