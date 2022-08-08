Энергетики отремонтировали 120 трансформаторных подстанций в Тюменской области

Мероприятия, направленные на повышение надежности электроустановок распределительного комплекса региона, будут завершены до конца сентября текущего года. На эти цели будет выделено порядка 19 млн рублей.
Для подготовки электросетей к зимнему периоду, энергетики выполнили комплекс мероприятий на ТП, питающих бытовых и промышленных потребителей, а также социально значимые сельские и городские объекты. Специалисты провели замену и ремонт трансформаторов и коммутационной аппаратуры, установили автоматические выключатели — реклоузеры, провели техническое освидетельствования. Проведенные ремонтные работы существенно снизили риски нарушения электроснабжения потребителей.
В эксплуатации компании «Россети Тюмень» находятся более 7,2 тысячи ТП установленной мощностью 1 646 МВА. Энергетики ежегодно отбирают объекты, требующие первоочередного внимания. Своевременный плановый ремонт направлен на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжение потребителей.