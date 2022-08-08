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Энергетики отремонтировали 120 трансформаторных подстанций в Тюменской области

8 августа 13:30
Фото: «Россети Тюмень»
«Россети Тюмень» выполнили плановый ремонт более 120 трансформаторных подстанций (ТП) классом напряжения 10(6)/0,4 кВ в Тюменской области. Это почти 80% от общего количества запланированных работ.

Мероприятия, направленные на повышение надежности электроустановок распределительного комплекса региона, будут завершены до конца сентября текущего года. На эти цели будет выделено порядка 19 млн рублей.

Для подготовки электросетей к зимнему периоду, энергетики выполнили комплекс мероприятий на ТП, питающих бытовых и промышленных потребителей, а также социально значимые сельские и городские объекты. Специалисты провели замену и ремонт трансформаторов и коммутационной аппаратуры, установили автоматические выключатели — реклоузеры, провели техническое освидетельствования. Проведенные ремонтные работы существенно снизили риски нарушения электроснабжения потребителей.

В эксплуатации компании «Россети Тюмень» находятся более 7,2 тысячи ТП установленной мощностью 1 646 МВА. Энергетики ежегодно отбирают объекты, требующие первоочередного внимания. Своевременный плановый ремонт направлен на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжение потребителей.

#Новости#Россети#Анна Доронина#Общество
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