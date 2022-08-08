Энергетики отремонтировали 120 трансформаторных подстанций в Тюменской области

Для подготовки электросетей к зимнему периоду, энергетики выполнили комплекс мероприятий на ТП, питающих бытовых и промышленных потребителей, а также социально значимые сельские и городские объекты. Специалисты провели замену и ремонт трансформаторов и коммутационной аппаратуры, установили автоматические выключатели — реклоузеры, провели техническое освидетельствования. Проведенные ремонтные работы существенно снизили риски нарушения электроснабжения потребителей.