Диетолог Гинзбург: при проблемах с ЖКТ нужно ограничить потребление грибов

Если человек чувствует, что его пищеварительная система плохо справляется с грибами, то этот продукт нужно ограничить. Специалист подчеркнул, что не нужно есть много грибов за раз. Любую новую пищу нужно сначала пробовать в небольших количествах. Например, жареных грибов можно съесть не более 1-2 ложек за один прием пищи. Если организм нормально усваивает продукт, и ничего при этом не болит, то порцию можно увеличить.