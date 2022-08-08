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Диетолог Гинзбург: при проблемах с ЖКТ нужно ограничить потребление грибов

8 августа 13:21
Фото: piqsels.com
Грибы не относятся к продуктам с большим количеством противопоказаний. В них нет повышенного содержания белка или углеводов. Однако тем, кто имеет желудочно-кишечные заболевания, грибами лучше не злоупотреблять.

Такого мнения придерживается диетолог Гинзбург. Об этом он рассказал представителям NEWS.ru.

Как отметил Гинзбург, грибы мы едим не каждый день. Из-за этого некоторые люди могут испытывать признаки несварения.

Если человек чувствует, что его пищеварительная система плохо справляется с грибами, то этот продукт нужно ограничить. Специалист подчеркнул, что не нужно есть много грибов за раз. Любую новую пищу нужно сначала пробовать в небольших количествах. Например, жареных грибов можно съесть не более 1-2 ложек за один прием пищи. Если организм нормально усваивает продукт, и ничего при этом не болит, то порцию можно увеличить.

Диетолог отметил, что грибы будут усваиваться лучше, если их употреблять вместе с гречкой, овощами или хлебом из муки грубого помола. То есть с продуктами с большим содержанием клетчатки.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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