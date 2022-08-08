Чего ожидать тюменцам на празднике области

«Жители соскучились по ярким уличным мероприятиям. Тюменские власти подготовили для жителей порядка 500 мероприятий на 226 площадках. Учреждения культуры представят различные музейно-выставочные проекты, квесты, театрализованные представления, викторины. Программа будет рассчитана на все категории населения», сообщила Елена Владимировна.
Многие мастера прикладного искусства и ремесленники представят свои работы. Власти обещают, что празднование будет связано с годом Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
Елена Майер выделила рекордсменов по количеству мероприятий, приготовленных ко Дню области. Тюменский район представит более 70 различных развлекательных локаций.
Основные мероприятия пройдут 14 августа в Тюмени. Особый акцент Майер сделала на ежегодном фестивале казачьей культуры, который состоится на набережной. Отдельную площадку подготовило тюменское отделение МЧС. Горожан ждет выставка техники и выступление оркестра главного управления МЧС по Тюменской области.
С 15 по 21 августа пройдут выступления артистов Тюменской филармонии. Об этом рассказал Александр Березин.
«В будни концерты начнутся в 19 часов, в выходные дни — в 17 часов. С 14 до 16 часов будет идти трансляция художественных фильмов о великих композиторах: Мусоргском, Чайковском и Вивальди»,прокомментировал директор Тюменской филармонии.
Майер отметила, что для удобства горожан были подготовлены сидячие места. Праздничный салют не планируется.