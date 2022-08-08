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Чего ожидать тюменцам на празднике области

8 августа 10:48
Подробностями праздничной программы, посвященной 78-летию Тюменской области поделились директор областного департамента культуры Елена Майер и директор Тюменской филармонии Александр Березин. Ожидается, что на День области придут более 50 тысяч человек.

«Жители соскучились по ярким уличным мероприятиям. Тюменские власти подготовили для жителей порядка 500 мероприятий на 226 площадках. Учреждения культуры представят различные музейно-выставочные проекты, квесты, театрализованные представления, викторины. Программа будет рассчитана на все категории населения», сообщила Елена Владимировна.

Многие мастера прикладного искусства и ремесленники представят свои работы. Власти обещают, что празднование будет связано с годом Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Елена Майер выделила рекордсменов по количеству мероприятий, приготовленных ко Дню области. Тюменский район представит более 70 различных развлекательных локаций.

Основные мероприятия пройдут 14 августа в Тюмени. Особый акцент Майер сделала на ежегодном фестивале казачьей культуры, который состоится на набережной. Отдельную площадку подготовило тюменское отделение МЧС. Горожан ждет выставка техники и выступление оркестра главного управления МЧС по Тюменской области.

С 15 по 21 августа пройдут выступления артистов Тюменской филармонии. Об этом рассказал Александр Березин.

«В будни концерты начнутся в 19 часов, в выходные дни — в 17 часов. С 14 до 16 часов будет идти трансляция художественных фильмов о великих композиторах: Мусоргском, Чайковском и Вивальди»,прокомментировал директор Тюменской филармонии.

Майер отметила, что для удобства горожан были подготовлены сидячие места. Праздничный салют не планируется.

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