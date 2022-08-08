Чего ожидать тюменцам на празднике области

«В будни концерты начнутся в 19 часов, в выходные дни — в 17 часов. С 14 до 16 часов будет идти трансляция художественных фильмов о великих композиторах: Мусоргском, Чайковском и Вивальди»,прокомментировал директор Тюменской филармонии.