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Жители Тобольска требуют от властей открыть приют для бездомных кошек

7 августа 05:12
Фото: 1Mi
Жители Тобольска обратились к властям с просьбой организовать приют для бездомных животных. По словам горожан, муниципальный приют, рассчитанный на 300 собак и 150 кошек, был открыт в городе в 2020 году. Однако до сих пор не начал работать в полную силу.

«Когда начнет открывшийся несколько лет назад „недоприют“ работать в режиме проектной мощности? Где отделение для бездомных кошек? Ежедневно их десятками на улицу выбрасывают! Вы обязаны достроить и ввести в действие этот объект», написала в сообществе «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» Ольга М.

Пока же тоболякам приходится проблемы с выброшенными на улицу кошками решать самостоятельно. Горожане подбирают бездомных хвостатых с улицы и находят им новых хозяев.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на территории завода БКУ волонтеры обнаружили несколько десятков бездомных щенков. В настоящее время временный дом уже нашли для 20 хвостатых.

#Новости#Приют безнадзорных животных#Валентина Бурнашева#Общество
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