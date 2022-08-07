Жители Тобольска требуют от властей открыть приют для бездомных кошек

«Когда начнет открывшийся несколько лет назад „недоприют“ работать в режиме проектной мощности? Где отделение для бездомных кошек? Ежедневно их десятками на улицу выбрасывают! Вы обязаны достроить и ввести в действие этот объект», написала в сообществе «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» Ольга М.
Пока же тоболякам приходится проблемы с выброшенными на улицу кошками решать самостоятельно. Горожане подбирают бездомных хвостатых с улицы и находят им новых хозяев.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на территории завода БКУ волонтеры обнаружили несколько десятков бездомных щенков. В настоящее время временный дом уже нашли для 20 хвостатых.