В Тюмени вновь открылись торговые ряды фермерского фестиваля «СВОЁ»

В павильонах тюменцам предлагают приобрести всевозможные сладости, такие как пастила, пряники, конфеты, мед, крафтовые сыры, мясные и рыбные деликатесы, свежих сома и стрерлядь и многое другое. Также в ассортименте имеются изделия из керамики и сувенирная продукция, украшения ручной работы.