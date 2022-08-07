В Тюмени вновь открылись торговые ряды фермерского фестиваля «СВОЁ»

В павильонах тюменцам предлагают приобрести всевозможные сладости, такие как пастила, пряники, конфеты, мед, крафтовые сыры, мясные и рыбные деликатесы, свежих сома и стрерлядь и многое другое. Также в ассортименте имеются изделия из керамики и сувенирная продукция, украшения ручной работы.
Торговые ряды на площади 400-летия Тюмени сегодня будут открыты до восьми часов вечера.
Ранее «Наш Город» писал, что в областной столице 14 августа пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню рождения региона. Вечером на площади 400-летия состоится концертная программа — с 78-летием области тюменцев поздравят Варвара, Таисия Повалий, Руслан Алехно и Петр Дранга.