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В Тюмени вновь открылись торговые ряды фермерского фестиваля «СВОЁ»

7 августа 07:22
Фото: тг-канал Руслан Кухарук
В Тюмени на площади 400-летия города сегодня вновь открылись торговые ряды с фермерской продукцией. В областной столице проходит второй день фестиваля «СВОЁ». Ассортимент представленного товара разнообразен — от свежих ягод до ремесленных изделий.
Сюжет
Тюмень

В павильонах тюменцам предлагают приобрести всевозможные сладости, такие как пастила, пряники, конфеты, мед, крафтовые сыры, мясные и рыбные деликатесы, свежих сома и стрерлядь и многое другое. Также в ассортименте имеются изделия из керамики и сувенирная продукция, украшения ручной работы.

Торговые ряды на площади 400-летия Тюмени сегодня будут открыты до восьми часов вечера.

Ранее «Наш Город» писал, что в областной столице 14 августа пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню рождения региона. Вечером на площади 400-летия состоится концертная программа — с 78-летием области тюменцев поздравят Варвара, Таисия Повалий, Руслан Алехно и Петр Дранга.

#Новости#Тюмень#Фестивали#Фермер#Валентина Бурнашева#Общество
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