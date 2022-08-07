В Тюмени продают кота за 300 тысяч рублей. Животное знает два языка

Еще один тюменец пытается через «Авито» продать за 250 тысяч рублей 3-месячного котенка редкой породы саванна. Заметим, что экзотичную породу вывели в мире в 2001 году путем скрещивания африканского хищника кустарниковой кошки (сервала) и обычной домашней кошки.
Хвостатые породы саванна вырастают довольно крупными — рост достигает полуметра, а вес — 15 килограммов. Кстати, данная порода в 2015 году была внесена в список самых дорогих в мире.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на «Авито» был выставлен на продажу кусок челябинского метеорита. Продавец просил за него 142 миллиона рублей.