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В Тюмени продают кота за 300 тысяч рублей. Животное знает два языка

7 августа 06:53
Фото: 1Mi
Житель Тюмени продает на «Авито» породистого кота за 300 тысяч рублей. По заверениям продавца, у хвостатого имеются паспорт и прививки. А еще животное знает два языка — какой второй язык, кроме кошачьего, не уточняется.
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Тюмень

Еще один тюменец пытается через «Авито» продать за 250 тысяч рублей 3-месячного котенка редкой породы саванна. Заметим, что экзотичную породу вывели в мире в 2001 году путем скрещивания африканского хищника кустарниковой кошки (сервала) и обычной домашней кошки.

Хвостатые породы саванна вырастают довольно крупными — рост достигает полуметра, а вес — 15 килограммов. Кстати, данная порода в 2015 году была внесена в список самых дорогих в мире.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на «Авито» был выставлен на продажу кусок челябинского метеорита. Продавец просил за него 142 миллиона рублей.

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#Новости#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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