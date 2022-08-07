В Тюмени продают кота за 300 тысяч рублей. Животное знает два языка

Житель Тюмени продает на «Авито» породистого кота за 300 тысяч рублей. По заверениям продавца, у хвостатого имеются паспорт и прививки. А еще животное знает два языка — какой второй язык, кроме кошачьего, не уточняется.

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