Тюменец выпил пива и поехал домой. Его поймали в 200 метрах от дома

В ГИБДД по Тюменской области рассказали об итогах «сплошной проверки». Мероприятие было проведено в субботу в вечернее время на улице Камчатской. Всего было проверено порядка двух сотен водителей. На одного из автовладельцев составили административный протокол на нетрезвое вождение.

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