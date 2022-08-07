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Тюменец выпил пива и поехал домой. Его поймали в 200 метрах от дома

7 августа 08:50
Фото: ГИБДД Тюменской области
В ГИБДД по Тюменской области рассказали об итогах «сплошной проверки». Мероприятие было проведено в субботу в вечернее время на улице Камчатской. Всего было проверено порядка двух сотен водителей. На одного из автовладельцев составили административный протокол на нетрезвое вождение.
Сюжет
Тюмень

Как выяснилось, 35-летний житель Тюмени выпил бутылку пива после работы и отправился домой. Его остановили в 200 метров от родного дома. Теперь тюменцу придется или пользоваться услугами общественного транспорта и такси, или ходить пешком.

Еще у одного водителя, 38-летнего курганца, инспекторы обнаружили отсутствие прав. Мужчина встретил супругу в аэропорту и отправился домой. Собственником машины являлась жена бесправника, но сесть за руль она не смогла по причине сильной усталости после полета.

На водителя составлен административный протокол.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу днем на улице Мельникайте произошло жесткое ДТП. Столкнулись две иномарки — Daihatsu и Mitsubishi. В аварии травмы получили три человека — два пассажира Mitsubishi и водитель Daihatsu.

#Новости#Тюмень#ГИБДД#Проверки#Валентина Бурнашева#Общество
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