Реабилитация онлайн: новый проект для тюменских семей, воспитывающих детей с ОВЗ

В проекте принимают участие региональные организации социального обслуживания, среди которых центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма». Специалисты центра в рамках проекта организовали комплексную онлайн-поддержку и сопровождение «Реабилитация онлайн» — для родителей детей-инвалидов с нарушениями зрения и сенсорными нарушениями.
Комплексная онлайн-поддержка специалистов разного профиля (психологов, реабилитологов, дефектологов, логопедов) в удобном онлайн-формате стала важной частью помощи семьям с детьми-инвалидами.
В формате конференц-связи проводятся онлайн-лекции и консультирование родителей детей с сенсорными нарушениями. На официальном сайте центра «Пышма» во вкладке «Реабилитация онлайн» расписание онлайн-лекций обновляется.
На видеохостинге YouTube размещаются учебные пособия (фильмы) с коррекционными занятиями, мастер-классами специалистов центра.
Таким образом повышается качество и доступность оперативной консультативной помощи для родителей. Участвуя в данном проекте, они приобретают новые навыки в вопросах подготовки детей с инвалидностью к самостоятельной жизни.
Напомним, в Тюменской области в начале лета стартовал еще один проект помощи детям-инвалидам. На базе центра «Родник» апробируется пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Ребятам, имеющим ОВЗ и инвалидность, будут подбирать специальные развивающие занятия с учетом их диагнозов. Цель эксперимента — задействовать все ресурсы, имеющиеся у ребенка и подготовить его к взрослой, социальной, общественной и по возможности профессиональной жизни.