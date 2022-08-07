На тюменской трассе столкнулись две фуры. Водитель одной из них был пьян

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что нетрезвый 53-летний водитель грузовика Scania с полуприцепом Krone, житель города Энгельс, выехал на встречную полосу движения и врезался в большегруз Scania с полуприцепом Schmitz.
В результате аварии пострадал сам виновник ДТП — он получил различные травмы.
Ранее «Наш Город» писал, что на федеральной автодороге Тюмень — Омск в четверг утром произошла массовая авария с участием двух фур и легкового автомобиля. В ДТП пострадала поссажирка легковой машины.