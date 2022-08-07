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На тюменской трассе столкнулись две фуры. Водитель одной из них был пьян

7 августа 13:47
Фото: 1Mi
Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в Голышмановском районе. В 18:40 на 233 километре федеральной автодороги Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск столкнулись две фуры.

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что нетрезвый 53-летний водитель грузовика Scania с полуприцепом Krone, житель города Энгельс, выехал на встречную полосу движения и врезался в большегруз Scania с полуприцепом Schmitz.

В результате аварии пострадал сам виновник ДТП — он получил различные травмы.

Ранее «Наш Город» писал, что на федеральной автодороге Тюмень — Омск в четверг утром произошла массовая авария с участием двух фур и легкового автомобиля. В ДТП пострадала поссажирка легковой машины.

#Новости#ГИБДД#ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
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