В Тюменской области сельские мастерицы организовали выставку предметов времен СССР

Предложение коллекционировать старые вещи, которые жалко выбросить, возникла у одной из участниц клуба. Первыми в экспозиции, объединенной под названием «Мы рождены в СССР», появились денежные купюры. Выяснилось, что внуки и внучки смотрят на эти предметы с огромным интересом. Бросили клич в социальных сетях, к делу подключились члены местного совета ветеранов и жители всего Тюменского района — много экспонатов из сел Богандинское и Княжево, поселка Московского и, конечно, поселка Богандинского.
Сейчас музейной комнате порядка трехсот предметов, а с мелкими — больше тысячи. Комсомольские билеты, открытки, семейный и дембельский альбомы, пластинки, люстра, вилки и ложки, набор для лепки пельменей, весы, арифмометр, чемодан, школьная форма, школьные тетрадки, походная фляга, ситечко, керосиновые лампы, гармошка, стиральная доска, швейные машинки и утюги.
Для каждого экспоната, как положено, созданы карточки с названием и датой выпуска.
С экспозицией участницы клуба планируют знакомить подрастающее поколение. Здесь уже побывали воспитанники пришкольного лагеря. А с нового учебного года для ребят планируется проводить мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, изготовлению советской открытки и мини-экскурсию по выставке.