В Тюменской области сельские мастерицы организовали выставку предметов времен СССР

Предложение коллекционировать старые вещи, которые жалко выбросить, возникла у одной из участниц клуба. Первыми в экспозиции, объединенной под названием «Мы рождены в СССР», появились денежные купюры. Выяснилось, что внуки и внучки смотрят на эти предметы с огромным интересом. Бросили клич в социальных сетях, к делу подключились члены местного совета ветеранов и жители всего Тюменского района — много экспонатов из сел Богандинское и Княжево, поселка Московского и, конечно, поселка Богандинского.