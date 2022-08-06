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В Тюменской области сельские мастерицы организовали выставку предметов времен СССР

6 августа 13:09
Фото: Пресс-служба главы Тюменского района
Выставку предметов времен СССР организовали участницы клуба активного долголетия «Умелицы» в поселке Богандинский. О том, как тюменцы своими силами стараются разнообразить жизнь на селе, рассказали в пресс-службе правительстве Тюменской области.

Предложение коллекционировать старые вещи, которые жалко выбросить, возникла у одной из участниц клуба. Первыми в экспозиции, объединенной под названием «Мы рождены в СССР», появились денежные купюры. Выяснилось, что внуки и внучки смотрят на эти предметы с огромным интересом. Бросили клич в социальных сетях, к делу подключились члены местного совета ветеранов и жители всего Тюменского района — много экспонатов из сел Богандинское и Княжево, поселка Московского и, конечно, поселка Богандинского.

Сейчас музейной комнате порядка трехсот предметов, а с мелкими — больше тысячи. Комсомольские билеты, открытки, семейный и дембельский альбомы, пластинки, люстра, вилки и ложки, набор для лепки пельменей, весы, арифмометр, чемодан, школьная форма, школьные тетрадки, походная фляга, ситечко, керосиновые лампы, гармошка, стиральная доска, швейные машинки и утюги.

Для каждого экспоната, как положено, созданы карточки с названием и датой выпуска.

С экспозицией участницы клуба планируют знакомить подрастающее поколение. Здесь уже побывали воспитанники пришкольного лагеря. А с нового учебного года для ребят планируется проводить мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, изготовлению советской открытки и мини-экскурсию по выставке.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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