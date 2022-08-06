В Тюмени покупают машины в пробках, охотятся на кабанов и аварии с ГИБДД

Согласно информации Госохотдепартамента, медведи могут становиться целью тюменских охотников до конца этого года, а кабаны — до 28 февраля 2023 года. А вот возможностей поохотиться на болотно-луговую дичь будет не так много, разрешение длится до 30 ноября текущего года.