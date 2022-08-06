В Тюмени покупают машины в пробках, охотятся на кабанов и аварии с ГИБДД

Тюменцы покупают места в пробке
Сегодня в областной столице зафиксировали большие пробки. Дорожный затор растянулся на Салаирском тракте на отрезке от Окружной дороги до базы отдыха «Верхний Бор». По данным сервиса 2ГИС, еще одна пробка образовалась на пути к озеру Андреевскому.
Желающим отдохнуть приходится коротать время в пробках. В результате, некоторые начинают публиковать шуточные объявления: «Куплю машину в начале пробки».
Стоит отметить, что проблемы с движением транспорты отмечаются и на улицах Закалужской, а также Московском и Червишевском трактах. Из-за капремонта развязки в этом месте перекрыли две полосы.
Тюменские соцсети облетела новость о ДТП с участием автоинспекторов
Социальные сети на днях заполонили новости об аварии с участием сотрудников Госавтоинспекции. Очевидцы опубликовали в сети фотографию с места происшествия и добавили, что «автоинспекторы врезались в Infiniti». В ГИБДД эту информацию опровергли.
Как рассказали в ведомстве «Нашему городу», авария произошла в микрорайоне Антипино. Тем не менее, автоинспекторы, запечатленные на фото, не являются участниками ДТП. Они приехали позже, чтобы зафиксировать факт случившейся аварии.
Водителю, который спровоцировал аварию, грозит лишение водительских прав. Сейчас его ищут.
Тюменские охотники смогут отлавливать кабанов и медведей
Согласно информации Госохотдепартамента, медведи могут становиться целью тюменских охотников до конца этого года, а кабаны — до 28 февраля 2023 года. А вот возможностей поохотиться на болотно-луговую дичь будет не так много, разрешение длится до 30 ноября текущего года.
По данным ведомства, разрешено охотиться на боровую и полевую дичь вплоть до 10 января, а на водоплавающую — до 31 декабря.
Стоит отметить, что разрешение на охоту действует для тех тюменцев, у которых есть охотничий билет и разрешение на отстрел. Охотиться на пернатую дичь с собакой в одно время могут не более трех охотников.