У Эндокринных хирургов Тюмени появилось больше возможностей для помощи пациентам

Хирурги отмечают рост выявленных заболеваний эндокринной системы у жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Своевременность установления диагнозов связана с доступностью и хорошим качеством диагностики в медицинских организациях региона.
«Средний возраст наших пациентов — от 45 до 70 лет. Мы оперируем и детей. Самому маленькому в моей практике было 9 лет. Проблемы со щитовидной железой у ребятишек выявляются значительно реже. Стоит отметить, что эта категория пациентов требует особого внимания»,пояснил Максим Никулин, заведующий хирургическим отделением № 2.
Эндокринные хирурги выполняют не только открытые, но и малотравматичные вмешательства. Подобные методики широко применяются при лечении как щитовидной железы, так и надпочечников. Такая операция переносится намного легче и имеет значительно меньший риск развития осложнений.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.