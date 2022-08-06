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У Эндокринных хирургов Тюмени появилось больше возможностей для помощи пациентам

6 августа 11:23
Фото: Областной департамент здравоохранения.
С июля второе хирургическое отделение Тюменской областной больницы № 1 работает в первом корпусе на улице Котовского. Увеличение коечного фонда с 8 до 25 мест дало возможность госпитализировать большее количество пациентов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Хирурги отмечают рост выявленных заболеваний эндокринной системы у жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Своевременность установления диагнозов связана с доступностью и хорошим качеством диагностики в медицинских организациях региона.

«Средний возраст наших пациентов — от 45 до 70 лет. Мы оперируем и детей. Самому маленькому в моей практике было 9 лет. Проблемы со щитовидной железой у ребятишек выявляются значительно реже. Стоит отметить, что эта категория пациентов требует особого внимания»,пояснил Максим Никулин, заведующий хирургическим отделением № 2.

Эндокринные хирурги выполняют не только открытые, но и малотравматичные вмешательства. Подобные методики широко применяются при лечении как щитовидной железы, так и надпочечников. Такая операция переносится намного легче и имеет значительно меньший риск развития осложнений.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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