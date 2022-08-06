У Эндокринных хирургов Тюмени появилось больше возможностей для помощи пациентам

«Средний возраст наших пациентов — от 45 до 70 лет. Мы оперируем и детей. Самому маленькому в моей практике было 9 лет. Проблемы со щитовидной железой у ребятишек выявляются значительно реже. Стоит отметить, что эта категория пациентов требует особого внимания»,пояснил Максим Никулин, заведующий хирургическим отделением № 2.