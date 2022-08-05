nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 августа 2022,, 10:38

Published 5 августа 2022,, 10:38

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюменской области мужчина побил первоклассника на остановке

5 августа 2022, 10:38
В Тюменской области 31-летний мужчина побил семилетнего мальчика. С виновника взыскали штраф в пять тысяч рублей.

Данный факт произошел 7 июля этого года на остановке в деревне Песчаное Казанского района. Семилетний мальчик и дочь виновного играли на остановке и в какой-то момент ребята столкнулись лбами, пишет «КП-Тюмень».

Отец девочки Жанат Бримжанов больно схватил мальчика за правое предплечье, позвал свою дочь, обхватил ее кулак своей рукой и нанес им удар малолетнему.

На суде Бримжанов полностью признал вину, в содеянном раскаялся и извинился перед мальчиком.

#Юлия Кононенко#Происшествия#Новости
Подпишитесь
«Река не для всех»: зачем тюменские власти решили сдать в аренду обмелевшую Туру?
Сегодня, 07:24
Переработки и кумовство: тюменский водитель автобуса раскрыл изнанку своей работы
Сегодня, 07:33
В Тюмени мигранты увольняются со строек
Сегодня, 04:17
От тюменских почв до орловских дорог: за что судят принципиального доцента Бауманки?
Сегодня, 01:28
«Цена меня поразила!»: тюменка рассказала, почему предпочла вторичку новостройкам
Сегодня, 09:14
В зоне СВО погибли два бойца из Тюменской области
Сегодня, 02:28