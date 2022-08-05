В Тюменской области мужчина побил первоклассника на остановке

Posted 5 августа 2022,, 10:38
Published 5 августа 2022,, 10:38
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Данный факт произошел 7 июля этого года на остановке в деревне Песчаное Казанского района. Семилетний мальчик и дочь виновного играли на остановке и в какой-то момент ребята столкнулись лбами, пишет «КП-Тюмень».
Отец девочки Жанат Бримжанов больно схватил мальчика за правое предплечье, позвал свою дочь, обхватил ее кулак своей рукой и нанес им удар малолетнему.
На суде Бримжанов полностью признал вину, в содеянном раскаялся и извинился перед мальчиком.