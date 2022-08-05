В Тюменской области контролируют безопасность свыше 3,5 тысяч камер видеонаблюдения

Все камеры объединены в единую систему видеонаблюдения. Трансляция ведется в HD-качестве в онлайн-режиме. Изображение передается в центр обработки данных правительства Тюменской области по защищенному высокоскоростному каналу связи.
В частности, в системе видеонаблюдения задействованы технологии искусственного интеллекта — биометрия лица. Она предполагает детекцию лиц всех проходящих граждан в зоне видеонаблюдения. Это позволяет измерять интенсивность движения на том или ином объекте, а также при необходимости брать данные из архива, чтобы определить местонахождение человека несколько лет назад.
«Эффективность интеллектуальной системы доказана на практике: по статистике УМВД, более 48 человек, в том числе из федерального розыска, были задержаны благодаря данной технологии»,отметили в ведомстве.
Еще один важный момент - в Тюмени камеры установлены таким образом, что выехать из города или въехать в него, не попав при этом в объектив камеры, невозможно. Это позволяет оперативно выявить транспортное средство и при необходимости отследить путь его передвижения.
«Сейчас мы уже накопили достаточное количество больших данных и, проанализировав детекцию транспортного потока на различных участках, можем применять для корректировки фазы светофорных объектов. На некоторых улицах Тюмени эти данные уже применяются. В планах реализовать это по всему югу Тюменской области в местах, где это необходимо»,пояснил Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области.
Напомним, что в Тюменской области в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» входят более 8 систем, каждая из которых отвечает за свое направление. Среди них единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области, система взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах по единому номеру 112 в Тюменской области, Централизованная информационная система единых дежурно-диспетчерских служб Тюменской области (ИС ЕДДС), региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Тюменской области (РАСЦО), автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи и другие.