В Тюменской области контролируют безопасность свыше 3,5 тысяч камер видеонаблюдения

В частности, в системе видеонаблюдения задействованы технологии искусственного интеллекта — биометрия лица. Она предполагает детекцию лиц всех проходящих граждан в зоне видеонаблюдения. Это позволяет измерять интенсивность движения на том или ином объекте, а также при необходимости брать данные из архива, чтобы определить местонахождение человека несколько лет назад.