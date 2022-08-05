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Posted 5 августа 2022,, 10:41

Published 5 августа 2022,, 10:41

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюмени у девушки-инвалида украли коляску

5 августа 2022, 10:41
В Тюмени неизвестные украли у девушки инвалидную коляску, из-за чего она не может выйти из дома.

Как сообщает «КП-Тюмень», об инциденте рассказала в соцсетях местная жительница. По ее словам, неизвестные украли у девушки с ограниченными возможностями здоровья инвалидную коляску и она теперь не может выйти из дома. Средство было украдено в доме по улице Седова, 66, прямо из-под двери квартиры.

Женщина заявила, что написала заявление в полицию и призвала воришек сделаться по-хорошему.

Под постом в комментариях местные жители осудили тех, кто украл коляску. Один мужчина предложил купить девушке новое средство передвижения, другой — отдать свое, но тоже новое.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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