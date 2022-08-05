В Тюмени у девушки-инвалида украли коляску

Как сообщает «КП-Тюмень», об инциденте рассказала в соцсетях местная жительница. По ее словам, неизвестные украли у девушки с ограниченными возможностями здоровья инвалидную коляску и она теперь не может выйти из дома. Средство было украдено в доме по улице Седова, 66, прямо из-под двери квартиры.