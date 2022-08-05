В Тюмени у девушки-инвалида украли коляску

Posted 5 августа 2022,, 10:41
Published 5 августа 2022,, 10:41
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП-Тюмень», об инциденте рассказала в соцсетях местная жительница. По ее словам, неизвестные украли у девушки с ограниченными возможностями здоровья инвалидную коляску и она теперь не может выйти из дома. Средство было украдено в доме по улице Седова, 66, прямо из-под двери квартиры.
Женщина заявила, что написала заявление в полицию и призвала воришек сделаться по-хорошему.
Под постом в комментариях местные жители осудили тех, кто украл коляску. Один мужчина предложил купить девушке новое средство передвижения, другой — отдать свое, но тоже новое.