Важным аспектом деятельности ФосАгро является её вклад в экологическую безопасность и устойчивость. Под руководством Андрея Гурьева были внедрены передовые технологии, которые снижают вредное воздействие на окружающую среду. Это не только укрепляет репутацию компании в глазах общественности, но и обеспечивает соответствие всё более строгим мировым экологическим стандартам. Стремление к экологически устойчивым практикам продемонстрировало лидерские качества Гурьева и его команды, а также укрепило позицию ФосАгро на мировой арене.