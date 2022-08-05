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Александр Моор: экономическая ситуация в Тюменской области сохраняет стабильность

5 августа 11:31
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Индекс производства в обрабатывающих отраслях промышленности в Тюменской области за два квартала 2022 года вырос на 1,1%. Экономическая ситуация в регионе остается устойчивой. Об этом на совещании с министром экономического развития РФ сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В онлайн-встрече также принял участие полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«В условиях санкционного давления и структурной трансформации экономики актуальные задачи – обеспечение занятости населения и оказание поддержки реальному сектору», отметил Александр Моор.

В Тюменской области действует целый комплекс региональных мер поддержки бизнеса, в том числе – налоговые льготы для предпринимателей. Кроме того, принято решение о снижении процентной ставки по всем программам поддержки Фонда микрофинансирования Тюменской области.

Улучшены условия поддержки промышленных предприятий – размер возмещения затрат по договорам лизинга оборудования увеличен до 100 процентов от первого взноса и до 25 миллионов рублей по каждому договору. Запущен механизм приобретения оборудования, транспортных средств и самоходных машин в лизинг по сниженным процентным ставкам.

Основные показатели социально-экономического развития по Уральскому федеральному округу сейчас выглядят стабильными, подтвердил Владимир Якушев.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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