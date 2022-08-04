В Тюменской области увеличен размер выплат соцконтракту

Ранее эти размеры составляли 250 и 100 тысяч рублей соответственно. По поручению президента РФ максимальный размер выплат по социальному контракту был увеличен.
При этом соцконтракт предполагает не просто выплаты, а целый план действий для преодоления трудностей и улучшения жизни человека.
В Тюменской области социальный контракт реализуется с 2010 года, сама программа поддержки для малоимущих граждан работает с 2006 года. С начала 2022 года в Тюменской области заключено более 370 социальных контрактов на общую сумму 50,3 млн рублей. Социальный контракт — это помощь государства семьям и одиноко проживающим гражданам в сложной жизненной ситуации. Такая помощь предполагает не просто выплаты, а целый план действий для преодоления трудностей и повышения уровня доходов, а также поддержу на каждом этапе.
Принять участие в программе могут малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, если их среднедушевой доход за три последних календарных месяца перед месяцем обращения не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в Тюменской области на дату обращения за получением государственной социальной помощи (в Тюменской области на сегодня — 15 172 рубля). Желающие могут пройти обучение в центре «Мой бизнес». Узнать подробнее об образовательных мероприятиях и услугах по телефону (3452) 53-40-00, доб. 1093.