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В Тюменской области увеличен размер выплат соцконтракту

4 августа 03:08
Фото: сайт правительства Тюменской области
Расширить личное подсобное хозяйство жители сёл Тюменской области могут при помощи социального контракта. С 1 июля единовременную выплату можно получить в размере до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса и до 200 тысяч рублей на развитие подсобного хозяйства, сообщает региональный департамент социального развития.

Ранее эти размеры составляли 250 и 100 тысяч рублей соответственно. По поручению президента РФ максимальный размер выплат по социальному контракту был увеличен.

При этом соцконтракт предполагает не просто выплаты, а целый план действий для преодоления трудностей и улучшения жизни человека.

В Тюменской области социальный контракт реализуется с 2010 года, сама программа поддержки для малоимущих граждан работает с 2006 года. С начала 2022 года в Тюменской области заключено более 370 социальных контрактов на общую сумму 50,3 млн рублей. Социальный контракт — это помощь государства семьям и одиноко проживающим гражданам в сложной жизненной ситуации. Такая помощь предполагает не просто выплаты, а целый план действий для преодоления трудностей и повышения уровня доходов, а также поддержу на каждом этапе.

Принять участие в программе могут малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, если их среднедушевой доход за три последних календарных месяца перед месяцем обращения не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в Тюменской области на дату обращения за получением государственной социальной помощи (в Тюменской области на сегодня — 15 172 рубля). Желающие могут пройти обучение в центре «Мой бизнес». Узнать подробнее об образовательных мероприятиях и услугах по телефону (3452) 53-40-00, доб. 1093.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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