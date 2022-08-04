В Тюменской области увеличен размер выплат соцконтракту

В Тюменской области социальный контракт реализуется с 2010 года, сама программа поддержки для малоимущих граждан работает с 2006 года. С начала 2022 года в Тюменской области заключено более 370 социальных контрактов на общую сумму 50,3 млн рублей. Социальный контракт — это помощь государства семьям и одиноко проживающим гражданам в сложной жизненной ситуации. Такая помощь предполагает не просто выплаты, а целый план действий для преодоления трудностей и повышения уровня доходов, а также поддержу на каждом этапе.