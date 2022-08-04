Сбер финансирует микрорайон «Корней»

«Корней — это жилой район класса комфорт, где семейные ценности являются основой. Несмотря на серьезные масштабы и фундаментальную архитектуру, мы хотим оживить понятие комплексного освоения территории, сделать его максимально уютным и домашним. Это наш первый проект, и мы рады, что для его реализации мы смогли заручиться финансовой поддержкой Сбербанка. Уверен, вместе мы построим еще не один проект на благо жителей Тюменской области»,уточнил Никита Кулигин, директор по продажам микрорайона «Корней».