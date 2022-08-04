Сбер финансирует микрорайон «Корней»

«Мы искренне верим в развитие наших длительных и плодотворных отношений с АО СЗ Твелл. Надеемся, что благодаря нашей финансовой поддержке компания будет стремительно развиваться и укреплять свои позиции на строительном рынке. Мы активно поддерживаем застройщиков, чтобы строительство в регионе шло в штатном режиме. Этот проект является отличным примером нашего участия в развитии девелоперского рынка»,сказал Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
Микрорайон «Корней» спроектирован с особым вниманием к деталям, это позволило сформировать городскую среду, максимально ориентированную на личный и семейный комфорт. Каждая очередь имеет свой центр притяжения — изолированный двор с интерактивной площадкой для отдыха и развлечений. Первая очередь сдается в 1 квартале 2024 года.
Комплекс удачно вписан в инфраструктуру района: школа, детские сады, физкультурно-оздоровительный комплекс находятся в пешей доступности, а его удобное расположение позволяет быстро добраться в любую точку города.
«Корней — это жилой район класса комфорт, где семейные ценности являются основой. Несмотря на серьезные масштабы и фундаментальную архитектуру, мы хотим оживить понятие комплексного освоения территории, сделать его максимально уютным и домашним. Это наш первый проект, и мы рады, что для его реализации мы смогли заручиться финансовой поддержкой Сбербанка. Уверен, вместе мы построим еще не один проект на благо жителей Тюменской области»,уточнил Никита Кулигин, директор по продажам микрорайона «Корней».
Напомним, что покупатели квартир в микрорайоне «Корней» могут воспользоваться ипотечными программами Сбербанка для приобретения строящегося жилья на сайте Домклик. При покупке недвижимости в ипотеку или за наличный расчет клиентам доступен сервис электронной регистрации сделки от Домклик, который позволяет покупателям недвижимости оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ, а также сервис безопасных расчетов, обеспечивающим безналичные взаиморасчёты за объект недвижимости между покупателем и застройщиком без дополнительных посещений банка.