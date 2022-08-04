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«Дамате» набирает сотрудников на племрепродуктор индейки в Тюменской области

4 августа 11:36
Фото: Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области
Тюменское предприятие «Дамате» открыла набор и обучение сотрудников для работы на племенном репродукторе индейки. Сейчас в компании открыто более 60 вакансий, сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области.

В настоящее время на племрепродуктор уже работают исполнительный директор, главный ветеринарный врач, главный инженер и энергетик, начальник площадок, финансисты, специалисты по работе с персоналом, сотрудники технической службы.

В планах компании — открытие в ноябре 2022 года первой площадки ремонтного молодняка и завоз партии суточных птенцов. В настоящее время на предприятии идет активная подготовка к запуску объекта.

«Дамате» использует многолетний опыт работы на птицеводческих площадках в других регионах для обучения новых сотрудников в Тюменской области. В июле 2022 года сотрудники репродуктора прошли двухнедельную стажировку на мощностях племенного репродуктора индейки «Дамате» в Ростовской области.

Следующий цикл обучения запланирован на октябрь, по окончании все сотрудники пройдут итоговое тестирование.

Племенной репродуктор второго порядка — предприятие, куда будет завезено родительское стадо индейки численностью 138 тысяч голов для получения яйца высокопродуктивных кроссов. Строительство репродуктора ведется в рамках соглашения, подписанного ранее между правительством Тюменской области, группой компаний «Дамате» и АО «Россельхозбанк». Объект включает в себя 10 птицеводческих площадок: пять для ремонтного молодняка и пять для родительского стада. Стоимость проекта — 5,2 млрд рублей.

Ввод первых площадок племенного репродуктора запланирован к концу текущего года, первое инкубационное яйцо будет получено во втором квартале 2023 года. Выход репродуктора на проектную мощность в четвертом квартале 2023 года позволит снизить зависимость российского птицеводства от импортного генетического материала и окажет положительное влияние на качественные показатели инкубационного яйца. Соответственно, удобная логистика, меньший срок хранения, снижение потерь при доставке совокупно дадут большую выводимость птенцов.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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