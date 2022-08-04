«Дамате» набирает сотрудников на племрепродуктор индейки в Тюменской области

Племенной репродуктор второго порядка — предприятие, куда будет завезено родительское стадо индейки численностью 138 тысяч голов для получения яйца высокопродуктивных кроссов. Строительство репродуктора ведется в рамках соглашения, подписанного ранее между правительством Тюменской области, группой компаний «Дамате» и АО «Россельхозбанк». Объект включает в себя 10 птицеводческих площадок: пять для ремонтного молодняка и пять для родительского стада. Стоимость проекта — 5,2 млрд рублей.