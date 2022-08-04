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БСК направила примерно 80 тонн своей продукции в виде гуманитарной помощи в ЛДНР

3 августа 23:00
Фото: https://vk.com/soda_ru
АО «Башкирская содовая компания» стало частью масштабного гуманитарного движения. Предприятие отправило гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской республик в виде порядка 80 тонн своей продукции.

Подразделения компании организовали сбор бытовой химии, которую выпускает БСК, пишет newsnn.ru. В гуманитарную помощь вошли порядка 20 000 упаковок «Белизны», 31 000 пачек кальцинированной соды, 32 000 пачек стирального порошка «Зифа» и 43 000 пачек порошка «Луч». Всего БСК сформировала груз массой свыше 78 тонн.

Груз на 4 тонарах направился в Уфу из Стерлитамака, где присоединился к республиканской колонне с гуманитарной помощью. Далее его отправили в пункт назначения: города Луганск и Донецк.

По словам заместителя генерального директора по технической политике Федора Афанасьева, всем понятно, насколько сегодня тяжело гражданским жителям ЛДНР, поэтому так важно помогать. «Конечно, лучше, когда производитель сам собирает свою продукцию в качестве гуманитарной помощи, это востребованная бытовая химия, которая необходима постоянно», — отметил Афанасьев.

Как подчеркивает руководство компании, эта партия гуманитарной помощи от БСК не последняя. Компания планирует и далее работать в данном направлении и отправлять гуманитарную помощь жителям этих регионов постоянно.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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