БСК направила примерно 80 тонн своей продукции в виде гуманитарной помощи в ЛДНР

По словам заместителя генерального директора по технической политике Федора Афанасьева, всем понятно, насколько сегодня тяжело гражданским жителям ЛДНР, поэтому так важно помогать. «Конечно, лучше, когда производитель сам собирает свою продукцию в качестве гуманитарной помощи, это востребованная бытовая химия, которая необходима постоянно», — отметил Афанасьев.