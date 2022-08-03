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Тюменская область вернула себе место лидера в рейтинге ГТО

3 августа 12:09
Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
По итогам второго квартала Тюменская область значительно увеличила свои позиции в рейтинге по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди регионов страны, заняв почетное третье место, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и допбразования.

Так, на первом месте в топе Воронежская область, Белгородская область — на втором и Тюменская область замкнула «тройку лидеров», поднявшись сразу на три позиции.

Ежеквартальный мониторинг наблюдения за работой по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» введен Министерством спорта Российской Федерации на территории России в 2018 году.

За это время был проведен детальный анализ как управленческой составляющей, так и работы на местах по реализации комплекса ГТО, разработан механизм по улучшению результатов, где основное внимание уделялось вовлечению в занятия физической культурой и спортом новых участников движения, подготовка их к выполнению нормативов и выполнения необходимых испытаний комплекса ГТО для получения знака отличия.

В течение всего периода, начиная с апреля 2021 года и по настоящее время, продолжалась планомерная наступательная работа по повышению показателей деятельности всех задействованных в реализации комплекса ГТО органов, организаций и учреждений области.

На 1 июля 2022 года к движению ГТО присоединилось более 305 тысяч жителей Тюменской области, из них приступило к выполнению испытаний 259 802 человека, до знака отличия дошли 150 347 человек.

Отметим, что одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. К 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59%.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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