Тюменская область вернула себе место лидера в рейтинге ГТО

За это время был проведен детальный анализ как управленческой составляющей, так и работы на местах по реализации комплекса ГТО, разработан механизм по улучшению результатов, где основное внимание уделялось вовлечению в занятия физической культурой и спортом новых участников движения, подготовка их к выполнению нормативов и выполнения необходимых испытаний комплекса ГТО для получения знака отличия.