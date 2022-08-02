В Тюменской области вводятся новые правила приема детей на программы допобразования

Все нововведения касаются записи на программы со сроком реализации от 72 часов, реализуемые за счет бюджетных средств или в рамках системы ПФДО, в организациях бюджетной сферы.
Зачисление на программы дополнительного образования (ДО) начинается 20 августа и пройдет в 2 этапа. Заявления на детей родители должны оформлять через «Навигатор дополнительного образования Тюменской области» или с помощью специалистов в учреждениях ДО.
Первый этап пройдет с 20 августа по 1 сентября, в течение которого пройдет прием детей, претендующих на получение услуг дополнительного образования за счет бюджетных средств впервые в новом учебном году.
Родители вправе подать несколько заявок на бюджетные места в различные учреждения дополнительного образования: спортивную школу, детско-юношеский центр, школу искусств и т. д. Заявки будут зарегистрированы в «Навигаторе дополнительного образования» в порядке очередности подачи заявлений. На первом этапе каждый ребенок зачисляется только по одному из поданных заявлений.
С 2 сентября начинается второй этап, в течение которого пройдет дополнительный набор детей при условии наличия свободных бюджетных мест. Зачисление детей пройдет в порядке очередности подачи заявлений до момента, пока не закончатся вакантные места.
Если ребенок уже занимается по программам, рассчитанным на несколько лет, он продолжит обучение на условиях, прописанных в договоре, на весь период действия программы.