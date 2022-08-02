В Тюменской области вводятся новые правила приема детей на программы допобразования

Родители вправе подать несколько заявок на бюджетные места в различные учреждения дополнительного образования: спортивную школу, детско-юношеский центр, школу искусств и т. д. Заявки будут зарегистрированы в «Навигаторе дополнительного образования» в порядке очередности подачи заявлений. На первом этапе каждый ребенок зачисляется только по одному из поданных заявлений.