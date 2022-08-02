В Тюменской области сохраняется повышенный спрос на программистов и веб-дизайнеров

Обратившись в органы службы занятости, молодые IT-специалисты, а также студенты последних курсов могут пройти стажировку на IT-предприятиях региона под руководством опытных наставников.
Кроме того, органами службы занятости реализуется ряд мероприятий, направленных на стимулирование работодателей к приему на работу граждан, состоящих на учете в органах службы занятости. Стимулирование осуществляется в форме возмещения нормативных затрат работодателя, связанных с оплатой труда принятых по направлению органов службы занятости граждан.
Напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии. Региональные меры даже были высоко оценены на уровне федерального проекта.
узнать о региональных и федеральных мерах поддержки можно с помощью ИТ-навигатора Тюменской области. Сервис будет полезен как ИТ-компаниям, так и организациям иных сфер, внедряющих в свою деятельность цифровые технологии.