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В Тюменской области сохраняется повышенный спрос на программистов и веб-дизайнеров

2 августа 12:03
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
В Тюменской области открыто свыш 50 вакансий по IT-направлениям: программирование, веб-дизайн, администрирование баз данных, администрирование сетей и другим. Устроиться на работу на хороших условиях могут даже студенты, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Обратившись в органы службы занятости, молодые IT-специалисты, а также студенты последних курсов могут пройти стажировку на IT-предприятиях региона под руководством опытных наставников.

Кроме того, органами службы занятости реализуется ряд мероприятий, направленных на стимулирование работодателей к приему на работу граждан, состоящих на учете в органах службы занятости. Стимулирование осуществляется в форме возмещения нормативных затрат работодателя, связанных с оплатой труда принятых по направлению органов службы занятости граждан.

Напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии. Региональные меры даже были высоко оценены на уровне федерального проекта.

узнать о региональных и федеральных мерах поддержки можно с помощью ИТ-навигатора Тюменской области. Сервис будет полезен как ИТ-компаниям, так и организациям иных сфер, внедряющих в свою деятельность цифровые технологии.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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