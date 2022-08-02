В Тюменской области сохраняется повышенный спрос на программистов и веб-дизайнеров

Кроме того, органами службы занятости реализуется ряд мероприятий, направленных на стимулирование работодателей к приему на работу граждан, состоящих на учете в органах службы занятости. Стимулирование осуществляется в форме возмещения нормативных затрат работодателя, связанных с оплатой труда принятых по направлению органов службы занятости граждан.