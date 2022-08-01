Тюменская сборная вошла в тройку лидеров Всероссийских сельских спортивных игр

На счету тюменской сборной победы и призовые выступления в нескольких дисциплинах. Так, в троеборье механизаторов в личном первенстве не было равных Наталье Рыжук из Ишимского района. Ее земляк Алексей Буянский стал третьим. В общекомандном зачете у наших механизаторов серебро.