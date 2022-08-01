Тюменская сборная вошла в тройку лидеров Всероссийских сельских спортивных игр

В состав команды тюменцев вошли 33 атлета: 16 из Тюменского района, 7 — из Ишимского, по 4 из Ялуторовска и Заводоуковска и 2 из Голышмановского городского округа.
На счету тюменской сборной победы и призовые выступления в нескольких дисциплинах. Так, в троеборье механизаторов в личном первенстве не было равных Наталье Рыжук из Ишимского района. Ее земляк Алексей Буянский стал третьим. В общекомандном зачете у наших механизаторов серебро.
Также участницы тюменской команды добились высоких результатов в армрестлинге.
По общим итогам этого грандиозного спортивного форума в третьей группе, где вместе с Тюменской областью состязались субъекты Российской Федерации с численностью сельского населения до 600 тысяч человек, сборная команда Тюменской области заняла третье место.
Стоит отметить, что одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, обеспечивающих возможность жителям региона регулярно заниматься физической культурой и спортом. Для этого в области создается необходимая инфраструктура и популяризуется массовый спорт. Кроме того, ведется подготовка спортивного резерва и работы по приобщению различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.