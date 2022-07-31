В Абатской больнице появился первый биопсийный маммограф

«Это важное событие, которого так долго ждали жительницы Абатского района. Ранняя диагностика позволяет выявить и предупредить заболевание на ранних стадиях и начать своевременное лечение. Маммография обнаруживает образования размером от двух миллиметров. Выявление патологии на такой стадии сводит к нулю распространение опухоли, дает шанс на ее удаление и сохранение молочной железы»,рассказал завбольницей Юрий Лагунов.