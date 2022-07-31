В Абатской больнице появился первый биопсийный маммограф

Новое медоборудование закуплено в сельскую больницу в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
За первый день работы маммографа специалисты провели семь обследований. Специалисты отметили, что оборудование их порадовало удобством, быстротой исследования, низкой дозовой нагрузкой на пациента и малой компрессией. Кроме того, аппарат делает снимки высокого качества, с хорошим разрешением.
«Это важное событие, которого так долго ждали жительницы Абатского района. Ранняя диагностика позволяет выявить и предупредить заболевание на ранних стадиях и начать своевременное лечение. Маммография обнаруживает образования размером от двух миллиметров. Выявление патологии на такой стадии сводит к нулю распространение опухоли, дает шанс на ее удаление и сохранение молочной железы»,рассказал завбольницей Юрий Лагунов.
Плюсами нового оборудования специалисты райбольницы называют цифровое качество и быструю связь с единой рентгенологической системой области. Все снимки автоматически загружаются в единую базу данных. Еще одно преимущество нового оборудования — это проведение биопсии. Забор анализов проводится при назначении врачом.
Теперь, благодаря новому современному маммографу, местным врачам удастся поднять показатели раннего выявления онкологических заболеваний у женщин и эффективно лечить их уже в начальной стадии.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.