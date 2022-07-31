Тюменские предприниматели узнали о всех действующих льготах для бизнеса

Эфир прошел при поддержке Центра управления регионом Тюменской области.
В ходе прямой линии от тюменцев поступило 20 вопросов. В большей части они касались, как получить финансовую поддержку на открытие бизнеса от государства, есть ли программы для самозанятых граждан, какие возможности дают грантовые конкурсы для предпринимателей.
Антон Машуков пояснил, для тех, кто хочет развивать свое дело, есть различные меры материальной поддержки от государства. Например, с этого года в регионе 100% возмещается оплата первого взноса по договору лизинга, а также теперь по программе можно приобрести б/у оборудование. Также существуют грантовые конкурсы для бизнеса: молодые люди до 25 лет или социальные предприниматели могут получить до 500 тысяч рублей на свой проект. В этом году на каждый из конкурсов уже поступило по 17 заявок. Второй поток стартует 22 августа, у тюменцев будет 10 дней, чтобы подать документы, а следующая волна начнется в октябре.
Самозанятым директор департамента инвестполитики предложил воспользоваться обучающими программами. На портале самозанятые72.рф можно найти различные мастер-классы по совершенствованию базовых навыков, а также по продвижению продукта или услуги. Кроме того, тюменцы могут представлять свой продукт на ярмарках в торговых центрах на безвозмездной основе в течение месяца.
Отметим, на территории Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках программы, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.