Тюменские предприниматели узнали о всех действующих льготах для бизнеса

Антон Машуков пояснил, для тех, кто хочет развивать свое дело, есть различные меры материальной поддержки от государства. Например, с этого года в регионе 100% возмещается оплата первого взноса по договору лизинга, а также теперь по программе можно приобрести б/у оборудование. Также существуют грантовые конкурсы для бизнеса: молодые люди до 25 лет или социальные предприниматели могут получить до 500 тысяч рублей на свой проект. В этом году на каждый из конкурсов уже поступило по 17 заявок. Второй поток стартует 22 августа, у тюменцев будет 10 дней, чтобы подать документы, а следующая волна начнется в октябре.