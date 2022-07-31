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«Автокресло детям». Тюменские автоинспекторы проводят профакции по ПДД

31 июля 12:07
Фото: пресс-служба правительства Тюменской области
Тюменские автоинспекторы совместно с главами тюменских муниципалитетов, представителями родительской общественности и волонтерами проводят профилактическую акцию в рамках «Безопасного лета». Об этом сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Госавтоинспекторы используют для привлечения внимания к вопросам детской безопасности самые разные методы.

В торгующих организациях, вблизи детских поликлиник, в детских садах организованы выставки детских удерживающих систем. Инспекторы ГИБДД помогают правильно выбрать детское удерживающее устройство для автомобилей. Приводя статистические данные о ДТП, автоинспекторы доказывают родителям, что нахождение детей в салоне автомобиля, вне детских удерживающих устройств, в том числе на руках у родителей, небезопасно и может привести к печальным последствиям.

Учитывая увеличивающийся в летний период поток транзитного транспорта, на федеральных трассах в местах отдыха совместно с медицинскими работниками и представителями дорожных служб сотрудники ГИБДД проводят экспресс-консультации участников дорожного движения по правилам перевозки детей и оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП. Водителей информируют об аварийно-опасных участках дорог, местах проведения дорожных работ и необходимости соблюдения скоростного режима движения.

Напомним, что такие мероприятия в Тюменской области проходят регулярно. В первую очередь они направлены на снижение смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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