«Автокресло детям». Тюменские автоинспекторы проводят профакции по ПДД

В торгующих организациях, вблизи детских поликлиник, в детских садах организованы выставки детских удерживающих систем. Инспекторы ГИБДД помогают правильно выбрать детское удерживающее устройство для автомобилей. Приводя статистические данные о ДТП, автоинспекторы доказывают родителям, что нахождение детей в салоне автомобиля, вне детских удерживающих устройств, в том числе на руках у родителей, небезопасно и может привести к печальным последствиям.