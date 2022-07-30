Тюменский центр «Семья» провел нетворкинг «Профи. Мы»

Профессиональный нетворкинг «Профи. Мы», позволил участникам познакомиться с коллегами из других учреждений, обменяться опытом и идеями, задать волнующие вопросы. На встрече они обсудили тему «Дети с ограниченными возможностями здоровья: профессиональная маршрутизация, создание поддерживающей среды».
Цель проекта — знакомство и развитие профессиональных связей между лидерами реабилитационных практик, ведущих работу с семьями воспитывающих детей ограниченными возможностями.
Представитель ОРЦ «Родник» Ильзия Ибатуллина познакомила коллег со структурой работы своего центра, вопросами документального сопровождения процесса реабилитации детей-инвалидов, особенностью предоставления комплексных реабилитационных услуг. На сегодняшний день в центре отдыхают и поправляют здоровье 160 детей и около 70 сопровождающих их взрослых.
Напомним, месяц назад на базе центра «Родник» стартовал пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Ребятам, имеющим ОВЗ и инвалидность, будут подбирать специальные развивающие занятия с учетом их диагнозов. Цель эксперимента — задействовать все ресурсы, имеющиеся у ребенка и подготовить его к взрослой, социальной, общественной и по возможности профессиональной жизни.