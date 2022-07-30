Тюменский центр «Семья» провел нетворкинг «Профи. Мы»

Напомним, месяц назад на базе центра «Родник» стартовал пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Ребятам, имеющим ОВЗ и инвалидность, будут подбирать специальные развивающие занятия с учетом их диагнозов. Цель эксперимента — задействовать все ресурсы, имеющиеся у ребенка и подготовить его к взрослой, социальной, общественной и по возможности профессиональной жизни.