Тюменские медики поделились опытом с коллегами из Петербурга

Встреча прошла в рамках выездных мероприятий Национального медицинского исследовательского центра СПбГПМУ по профилю «Педиатрия».
Целью визита стал аудит амбулаторной и стационарной медицинской помощи, а также формирование плана мероприятий по улучшению качества оказания помощи детям. По поручению минздрава России и главного неонатолога страны, петербургские врачи проанализировали работу неонатальной службы Тюмени.
Гости посетили детский стационар, детскую поликлинику и, конечно же, отделение патологии новорожденных детей и детей раннего возраста. Они поделились опытом, оценили работу медицинского персонала, обсудили насущные вопросы относительно тактики ведения маленьких пациентов с разной степенью заболевания.
По словам Антона Соловьева, завотделом аналитики и взаимодействия с регионами РФ НМИЦ Педиатрического университета, обмен опытом имеет важное значение в развитии педиатрии.
Итогом работы делегации питерских педиатров станет встреча с региональным департаментом здравоохранения и руководством области.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Поэтому сейчас в регион стали обращаться и пациенты со всей России и даже иностранцы.