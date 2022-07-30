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Тюменские медики поделились опытом с коллегами из Петербурга

30 июля 14:03
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
Тюменскую ОКБ № 2 посетила делегация специалистов Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Встреча прошла в рамках выездных мероприятий Национального медицинского исследовательского центра СПбГПМУ по профилю «Педиатрия».

Целью визита стал аудит амбулаторной и стационарной медицинской помощи, а также формирование плана мероприятий по улучшению качества оказания помощи детям. По поручению минздрава России и главного неонатолога страны, петербургские врачи проанализировали работу неонатальной службы Тюмени.

Гости посетили детский стационар, детскую поликлинику и, конечно же, отделение патологии новорожденных детей и детей раннего возраста. Они поделились опытом, оценили работу медицинского персонала, обсудили насущные вопросы относительно тактики ведения маленьких пациентов с разной степенью заболевания.

По словам Антона Соловьева, завотделом аналитики и взаимодействия с регионами РФ НМИЦ Педиатрического университета, обмен опытом имеет важное значение в развитии педиатрии.

Итогом работы делегации питерских педиатров станет встреча с региональным департаментом здравоохранения и руководством области.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции. Поэтому сейчас в регион стали обращаться и пациенты со всей России и даже иностранцы.

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