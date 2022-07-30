Летом тюменские автоинспекторы более строго следят за безопасностью детей

Сотрудники ГИБДД по Тюменской области и подразделения по делам несовершеннолетних проводят комплексное мероприятие «Безопасное лето», направленное на обеспечение безопасности юных участников дорожного движения.
На дворовых территориях, детских площадках и в местах массового нахождения детей дорожные полицейские проводят практические уроки, рассказывая о том, как безопасно дойти до детской игровой площадки, как правильно выходить из подъезда, пересекая домовой проезд, объясняют, как не попасть в опасные «дорожные ловушки» при переходе проезжей части по пешеходным переходам, где можно, а где нельзя передвигаться на велосипедах и самокатах.
С начала года дорогах Тюменской области на 7,2% снизилось количество ДТП с участием детей и на 9,8% — число пострадавших в авариях детей. К сожалению, два ребенка погибли и 219 травмированы. Половина пострадавших в ДТП — дети-пассажиры.
Сотрудники ГИБДД призывают родителей быть ответственными к обеспечению безопасности своих детей, повторить с несовершеннолетними основные правила безопасного поведения на дороге и в обязательном порядке перевозить детей в детских автокреслах.
Напомним, в Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.