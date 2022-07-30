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Летом тюменские автоинспекторы более строго следят за безопасностью детей

30 июля 02:12
Фото: сайт правительства Тюменской области
Особое внимание уделяется профилактической работе с детьми-пешеходами, а также ребятами, управляющими велосипедами и электросамокатами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД по Тюменской области и подразделения по делам несовершеннолетних проводят комплексное мероприятие «Безопасное лето», направленное на обеспечение безопасности юных участников дорожного движения.

На дворовых территориях, детских площадках и в местах массового нахождения детей дорожные полицейские проводят практические уроки, рассказывая о том, как безопасно дойти до детской игровой площадки, как правильно выходить из подъезда, пересекая домовой проезд, объясняют, как не попасть в опасные «дорожные ловушки» при переходе проезжей части по пешеходным переходам, где можно, а где нельзя передвигаться на велосипедах и самокатах.

С начала года дорогах Тюменской области на 7,2% снизилось количество ДТП с участием детей и на 9,8% — число пострадавших в авариях детей. К сожалению, два ребенка погибли и 219 травмированы. Половина пострадавших в ДТП — дети-пассажиры.

Сотрудники ГИБДД призывают родителей быть ответственными к обеспечению безопасности своих детей, повторить с несовершеннолетними основные правила безопасного поведения на дороге и в обязательном порядке перевозить детей в детских автокреслах.

Напомним, в Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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