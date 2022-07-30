Летом тюменские автоинспекторы более строго следят за безопасностью детей

На дворовых территориях, детских площадках и в местах массового нахождения детей дорожные полицейские проводят практические уроки, рассказывая о том, как безопасно дойти до детской игровой площадки, как правильно выходить из подъезда, пересекая домовой проезд, объясняют, как не попасть в опасные «дорожные ловушки» при переходе проезжей части по пешеходным переходам, где можно, а где нельзя передвигаться на велосипедах и самокатах.