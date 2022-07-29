В Тюмени продолжаются летние инженерные смены для юных программистов

С 8 по 19 августа пройдет курс «Программирование на языке Python» для детей от 13 до 17 лет. Здесь ребята изучат востребованный язык программирования, который можно будет использовать для разработки программ, игр и сервисов.
Занятия пройдут в специально оборудованном классе в группах по 10-25 человек, в ходе обучения ребята будут развивать коммуникативные навыки, творческое мышление и креативность.
Отметим, с момента открытия Центра робототехники и автоматизированных систем управления началась масштабная работа по формированию в регионе квалифицированного пласта ИТ-специалистов. С 2015 года в Тюменской области проводится обучение школьников по робототехнике (РобоЛабы) и программированию (АйтиЛабы). Обучение проходит на базе оборудованных классов, организованных в школах Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима.
Кроме того, на поддержку правительства региона могут рассчитывать и опытные «айтишники». В Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализуется целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.